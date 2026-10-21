Este 21 de octubre se llevará a cabo el concierto de de Slayer en el Palacio de los Deportes, siendo la primera vez que la banda toca en México en 8 años.

Dada la expectativa del concierto de de Slayer en el Palacio de los Deportes, aquí te daremos todos los detalles, incluyendo al telonero y el setlist.

Setlist del concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes

El setlist del concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes se compondrá de dos partes; la primera de varios de sus clásicos y la segunda del Reign in Blood completo.

Aquí tienes el posible repertorio del show de Slayer en CDMX:

South of Heaven

Hate Worldwide

Disciple

Mandatory Suicide

Repentless

War Ensemble

When the Stillness Comes

Jihad

Seasons in the Abyss

Born of Fire

Dead Skin Mask

Hell Awaits

213

Angel of Death

Piece by Piece

Necrophobic

Altar of Sacrifice

Jesus Saves

Criminally Insane

Reborn

Epidemic

Postmortem

Raining Blood

Slayer (ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Telonero del concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes

El concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes tendrá de telonero a la banda de Thrash Metal de Estados Unidos, Power Trip, la cual los viene acompañando en varios de sus conciertos.

Aunque aún no se sabe el horario en que Power Trip saldrá al escenario, es claro que sumarán bastante al concierto de de Slayer en el Palacio de los Deportes.

Era claro que la banda de Kerry King iba a tener un telonero en su concierto en la CDMX, pues él mismo a reconocido que a diferencia de contemporáneos como Metallica o Megadeth, ellos tocan “fuerte y rápido”.

El contar con un telonero ayuda a que los fans no se sientan defraudados si la presentación dura muy poco; como ejemplo, el Reign in Blood dura menos de media hora completo.

Fuera de Power Trip no hay otra banda que vaya a tocar previo a la presentación de Slayer.