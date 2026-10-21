Luego de 8 años de su última presentación en México, este 21 de octubre tendremos el concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes y hay dudas sobre su horario.

Si vas a ir al show de trash metal en CDMX, aquí te damos todos los detalles del horario para que estés preparado.

Slayer (Facebook slayer)

¿A qué hora termina Slayer en el Palacio de los Deportes?

El concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes iniciará a las 8:00 p.m., con una duración aproximada de entre una hora a una hora y media, por lo que terminaría alrededor de las 9:30 p.m.

Si el concierto termina a esa hora, será algo bastante manejable para los fans de la banda en cuanto al transporte.

Más si tomamos en cuenta que se trata de mitad de semana y por lo general hay problemas con la movilidad a esa hora por la zona del Palacio de los Deportes.

Hay que señalar que podría ocurrir algún retraso, pues no sabemos a qué hora saldrá Power Trip a tocar ni si Slayer empezará exactamente a las 8:00 p.m. con su presentación.

En caso de que ocurra algún inconveniente, no se espera que el concierto termine más allá de las 10:30 p.m.

Slayer (ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

¿Por qué el concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes terminará temprano?

A muchos les sorprenderá que el concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes termine relativamente temprano, pues las bandas por lo general dan concierto de 2 horas en promedio.

Esto se debe a la manera en que se ha establecido el concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes, siendo fiel a la ideología de Kerry King sobre la banda.

Slayer se caracteriza por entregar canciones rápidas y poderosas, llevando ese mismo pensamiento a sus conciertos, donde la energía siempre está arriba.

El mismo Kerry King ha señalado que ni la banda ni los fans pueden aguantar más de hora y media de concierto, debido a la intensidad, pues no dan pausas a diferencia de Metallica o Megadeth.

Si bien van a tocar completo el Reign in Blood, este álbum apenas dura 28 minutos y representa casi la mitad del concierto.