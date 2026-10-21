Este miércoles 21 de octubre, Jesse & Joy presentan un concierto en CDMX desde el Auditorio Nacional.

La cita con los fans es en punto de las 20:30 horas. El dúo musical conformado por los hermanos Huerta llega a la capital del país con su gira El Despecho Tour 2026.

Setlist del concierto de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

Al tratarse de un concierto de Jesse & Joy, sumando el nombre del tour “Despecho”, los fans esperan un repertorio de canciones que lleguen al corazón.

En este sentido y con los años de trayectoria musical de los hermanos Huerta, es posible que en el Auditorio Nacional interpreten canciones como:

Ya no quiero

Llegaste tú

Chocolate

Lo que nos faltó decir

Mi tesoro

Me quiero enamorar / Gotitas de amor

Esto es lo que soy

Si te vas

Ecos de amor

Dueles

El malo

Sonreír

Me soltaste

Si nos dejan

Si no te hubieras ido

Un besito más

¿Con quién se queda el perro?

Tanto

Digas lo que digas

Llorar

Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

Telonero e invitados especiales de Jesse & Joy en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se ha confirmado un acto de apertura para el concierto de El Despecho Tour 2026 en el Auditorio Nacional.

Este es un formato que se ha repetido en todas las presentaciones, por lo que el espectáculo inicia directamente con el concierto de los hermanos.

Sin embargo, es bien sabido que en las diferentes fechas de la gira han tenido invitados especiales durante los conciertos.

Por lo que se espera el Auditorio Nacional sea testigo de invitados sorpresa revelados por Jesse & Joy en el último minuto.