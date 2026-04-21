Entérate a qué hora termina el concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks; este es el horario del 21 de abril.

Por primera vez, la banda Tempesst encabeza un concierto en CDMX.

Horario del concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks

El horario del concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks para el 21 de abril sería el siguiente:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Inicio de concierto: 8:00 de la noche aproximadamente

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:00 de la noche

Tempesst, banda (Tempesst / Facebook)

Surgida en 2015, en Londres, Tempesst es una banda de rock psicodélico.

La música de Tempesst se encuentra influenciada por los sonidos de los años 60 y 70.

Por lo que existen altas expectativas por su show en vivo, el cual tendrá momentos especiales, ya que la banda interpretará sus mejores éxitos.

Ruta para llegar al concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks

Si es tu primera ves visitando el Foro Indie Rocks, acá te damos la ruta para llegar y disfrutar de Tempesst en vivo.

En transporte público, la mejor opción es bajarte en el Metro Hospital General o Metro Niños Héroes que corresponden a la Línea 3 del Metro CDMX.

Ahora bien, si prefieres el Metrobús, tendrás que descender en la estación Álvaro Obregón de la Línea 1.

Toma en cuenta que en cualquiera de las opciones, Metro o Metrobús, deberás caminar al recinto.

La dirección del Foro Indie Rocks! es Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México.