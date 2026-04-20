Si no sabes a qué hora termina el concierto de The Weeknd en Estadio GNP Seguros, te damos los horarios del 20 al 22 de abril.

El cantante The Weeknd, de 36 años de edad, estará de visita en la CDMX para dar tres conciertos como parte de su After Hours Till Dawn World Tour.

Horarios del 20 al 22 de abril para el concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros

Los horarios del 20 al 22 de abril para el concierto de The Weeknd en el Estadio GNP Seguros quedaron así:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11: 00 de la noche

The Weeknd (The Weeknd Instagram @theweeknd)

The Weeknd será acompañado por Annitta, cantante brasileña con la que estrenó el tema São Paulo.

A lo largo de su presentación en vivo, The Weeknd interpretará sus mejores canciones, aquellas que lo han consolidado como un icono pop.

Ruta para llegar al Estadio GNP Seguros

Acá te damos la mejor ruta para llegar al Estadio GNP Seguros y no perderte del concierto de The Weeknd.

Si viajas en transporte público, las estaciones de Metro CDMX más cercanas al Estadio GNP Seguros son:

Ciudad Deportiva

Puebla

Ambas estaciones pertenecen a la línea 9 del metro y se deben caminar algunos metros para llegar al recinto.

La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.