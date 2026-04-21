Te damos setlist, horario y telonero para el concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks.
La banda londinense de rock psicodélico, Tempesst, llega la CDMX para un dar un épico concierto.
Setlist para el concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks
Este sería el posible setlist para el concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks este 21 de abril:
- Reach You
- Anonymous In New York
- Must Be a Dream
- Darness (Into the Light)
- Some People Never Change
- Sunset at Maria´s
- I Want More
- Stranger to You Now
- Sad Eyes
- Forbidden Fruit
- Prisoner of Desire
- Mushroom Cloud
- Waste it Whit You
- Is This All That There Is?
- Walk on the Water
- Whit a Woman
- A Little Bit of Trouble
- She Knows How to Get What She Wants
- Age of the Bored
- Pop
- Blue Ribbon
- Voices in My Head
Horario para el concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks
Para el 21 de abril, este sería el horario del concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Inicio de concierto: 8:00 de la noche aproximadamente
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:00 de la noche
Telonero del concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks
Por el momento, no se ha confirmado algún telonero o artista invitado para el concierto de Tempesst en el Foro Indie Rocks este 21 de abril.
No obstante, se espera un concierto especial donde la banda londinense interpretará sus mejores éxitos.
Al ser su primer show en CDMX, Tempesst ha expresado su emoción por visitar México y tocar ante todos sus fans.