Si quieres saber a qué hora termina el concierto de SFDK en Pabellón del Palacio de los Deportes, te damos el horario del 28 de noviembre.

El dúo de hip-hop español, SFDK, se presentará en la Ciudad de México para dar un concierto lleno de rimas y mucho flow.

Horario del 28 de noviembre para el concierto de SFDK en Pabellón del Palacio de los Deportes

Así quedó el horario del 28 de noviembre para el concierto de SFDK en Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, tómalo en cuenta:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 10:30 de la noche

Concierto de SFDK en Pabellón del Palacio de los Deportes (SFDK / Facebook)

Formada en Sevilla, España, en 1993, SDFK está integrado por MC Zatu (Saturnino Rey) y DJ Acción Sánchez (Óscar Sánchez).

El nombre SDFK pasó de “Straight From Da Kranny” a “Siempre Fuertes de Conciencia”.

Con el paso de los años, SFDK se ha consolidado como uno de los referentes del género hip-hop.

Por ello, se espera que su concierto en la CDMX sea memorable.

¿Cómo llegar al Pabellón del Palacio de los Deportes para el concierto de SFDK?

Te explicamos cómo llegar al Pabellón del Palacio de los Deportes para el concierto de SFDK de este 28 de noviembre.

La estación más cercana al recinto es Velódromo del Metro CDMX o Metrobús Goma.

De ahí tienes que caminar hasta el Pabellón que se ubica en la Puerta 5 del Palacio de los Deportes.

La dirección del Pabellón del Palacio de los Deportes es: Añil 467, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.