No te pierdas el concierto de Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros. Te damos el setlist, horario y telonero del 27 y 28 de noviembre.

Los 30 años de Panteón Rococó se celebrarán con dos conciertos en la Ciudad de México.

Setlist de canciones para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros

El posible setlist de canciones para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de noviembre sería así:

  1. Punk-O
  2. Asesinos
  3. Estrella roja
  4. Dime
  5. Triste realidad
  6. Cha Cha Love
  7. El último ska
  8. Toloache pa’ mi negra
  9. Vendedora de caricias
  10. Cosas del ayer
  11. Bier & Ska
  12. Hostilidades
  13. Acábame de matar
  14. Caminemos juntos
  15. La dosis perfecta
  16. 16.Viernes de webeo
  17. 1993...
  18. Quiero bailar contigo
  19. Esta noche
  20. Rojo
  21. Borracho (Drunk Steady Beer)
  22. Cuando tengas
  23. La carencia
  24. Acábame de matar
Panteón Rococó
Panteón Rococó (Panteón Rococó / Prensa)

Horario para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de noviembre

Los horarios tanto para el día 27 como el 28 de noviembre del concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros, quedaron así:

  • Apertura de puertas: 5:30 de la tarde
  • Price Fatty: 6:45 de la tarde
  • Feine Shane Fischfilet: 8:15 de la noche
  • Prince Fartty: 9:00 de la noche
  • Inicio del concierto: 9:30 de la noche
  • Duración del concierto: 2 horas aproximadamente
  • Termino del concierto: 11:30 de la noche

La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Telonero para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros

El concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros para el 27 y 28 de noviembre tiene estos teloneros:

  • Prince Fatty
  • Feine Sahne Fischfilet

Se espera un concierto memorable donde Panteón Rococó interprete sus mejores éxitos.

En realidad, se trata de un show en vivo imperdible para los fans de Panteón Rococó.

Panteón Rococó
Panteón Rococó (@panteonrococo)