No te pierdas el concierto de Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros. Te damos el setlist, horario y telonero del 27 y 28 de noviembre.

Los 30 años de Panteón Rococó se celebrarán con dos conciertos en la Ciudad de México.

Setlist de canciones para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros

El posible setlist de canciones para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de noviembre sería así:

Punk-O Asesinos Estrella roja Dime Triste realidad Cha Cha Love El último ska Toloache pa’ mi negra Vendedora de caricias Cosas del ayer Bier & Ska Hostilidades Acábame de matar Caminemos juntos La dosis perfecta 16.Viernes de webeo 1993... Quiero bailar contigo Esta noche Rojo Borracho (Drunk Steady Beer) Cuando tengas La carencia Acábame de matar

Panteón Rococó (Panteón Rococó / Prensa)

Horario para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de noviembre

Los horarios tanto para el día 27 como el 28 de noviembre del concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros, quedaron así:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde

Price Fatty: 6:45 de la tarde

Feine Shane Fischfilet: 8:15 de la noche

Prince Fartty: 9:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:30 de la noche

Duración del concierto: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 11:30 de la noche

La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

Telonero para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros

El concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros para el 27 y 28 de noviembre tiene estos teloneros:

Prince Fatty

Feine Sahne Fischfilet

Se espera un concierto memorable donde Panteón Rococó interprete sus mejores éxitos.

En realidad, se trata de un show en vivo imperdible para los fans de Panteón Rococó.