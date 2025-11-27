No te pierdas el concierto de Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros. Te damos el setlist, horario y telonero del 27 y 28 de noviembre.
Los 30 años de Panteón Rococó se celebrarán con dos conciertos en la Ciudad de México.
Setlist de canciones para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros
El posible setlist de canciones para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de noviembre sería así:
- Punk-O
- Asesinos
- Estrella roja
- Dime
- Triste realidad
- Cha Cha Love
- El último ska
- Toloache pa’ mi negra
- Vendedora de caricias
- Cosas del ayer
- Bier & Ska
- Hostilidades
- Acábame de matar
- Caminemos juntos
- La dosis perfecta
- 16.Viernes de webeo
- 1993...
- Quiero bailar contigo
- Esta noche
- Rojo
- Borracho (Drunk Steady Beer)
- Cuando tengas
- La carencia
Horario para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros del 27 y 28 de noviembre
Los horarios tanto para el día 27 como el 28 de noviembre del concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros, quedaron así:
- Apertura de puertas: 5:30 de la tarde
- Price Fatty: 6:45 de la tarde
- Feine Shane Fischfilet: 8:15 de la noche
- Prince Fartty: 9:00 de la noche
- Inicio del concierto: 9:30 de la noche
- Duración del concierto: 2 horas aproximadamente
- Termino del concierto: 11:30 de la noche
La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.
Telonero para el concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros
El concierto de Panteón Rococó en Estadio GNP Seguros para el 27 y 28 de noviembre tiene estos teloneros:
- Prince Fatty
- Feine Sahne Fischfilet
Se espera un concierto memorable donde Panteón Rococó interprete sus mejores éxitos.
En realidad, se trata de un show en vivo imperdible para los fans de Panteón Rococó.