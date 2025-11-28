Todo está listo para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero para el 28 de noviembre.

Gloria Trevi -de 57 años de edad-continúa con su gira La Fiesta y ahora se presentará en la CDMX.

Setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

El posible setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional el 28 de noviembre sería el siguiente:

Mujer maravilla La noche El último beso Diosa de la noche Medusa Habla blah blah Gloria Grande Satisfecha Tu ángel de la guarda 20 Segundos / Cinco minutos Me río de ti Pruébamelo No querías lastimarme / El recuento de los daños Me lloras Bésame aqui Q.e.p.d. El vuelo Ábranse perras A la madre Dr. Psiquiatra Las pequeñas cosas Vestida de azúcar Tú y yo Con los ojos cerrados Pelo suelto Como yo te amo Dancing Queen Todos me miran

Gloria Trevi, cantante. (@GloriaTreviOficial)

Horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Toma en cuenta que el horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 10:30 de la noche

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

Telonero del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

No hay telonero confirmado para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional.

De cualquier manera, Gloria Trevi dará un show legendario para todos su fans.

Además de su presentación del 28 noviembre, Gloria Trevi también regresará al Auditorio Nacional con La Fiesta el próximo 22 de enero 2026.