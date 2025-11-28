Todo está listo para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero para el 28 de noviembre.
Gloria Trevi -de 57 años de edad-continúa con su gira La Fiesta y ahora se presentará en la CDMX.
Setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional
El posible setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional el 28 de noviembre sería el siguiente:
- Mujer maravilla
- La noche
- El último beso
- Diosa de la noche
- Medusa
- Habla blah blah
- Gloria
- Grande
- Satisfecha
- Tu ángel de la guarda
- 20 Segundos / Cinco minutos
- Me río de ti
- Pruébamelo
- No querías lastimarme / El recuento de los daños
- Me lloras
- Bésame aqui
- Q.e.p.d.
- El vuelo
- Ábranse perras
- A la madre
- Dr. Psiquiatra
- Las pequeñas cosas
- Vestida de azúcar
- Tú y yo
- Con los ojos cerrados
- Pelo suelto
- Como yo te amo
- Dancing Queen
- Todos me miran
Horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional
Toma en cuenta que el horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Inicio del concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Termino del concierto: 10:30 de la noche
Telonero del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional
No hay telonero confirmado para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional.
De cualquier manera, Gloria Trevi dará un show legendario para todos su fans.
Además de su presentación del 28 noviembre, Gloria Trevi también regresará al Auditorio Nacional con La Fiesta el próximo 22 de enero 2026.