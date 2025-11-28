Todo está listo para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional. Te damos el setlist, horario y telonero para el 28 de noviembre.

Gloria Trevi -de 57 años de edad-continúa con su gira La Fiesta y ahora se presentará en la CDMX.

Setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

El posible setlist para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional el 28 de noviembre sería el siguiente:

  1. Mujer maravilla
  2. La noche
  3. El último beso
  4. Diosa de la noche
  5. Medusa
  6. Habla blah blah
  7. Gloria
  8. Grande
  9. Satisfecha
  10. Tu ángel de la guarda
  11. 20 Segundos / Cinco minutos
  12. Me río de ti
  13. Pruébamelo
  14. No querías lastimarme / El recuento de los daños
  15. Me lloras
  16. Bésame aqui
  17. Q.e.p.d.
  18. El vuelo
  19. Ábranse perras
  20. A la madre
  21. Dr. Psiquiatra
  22. Las pequeñas cosas
  23. Vestida de azúcar
  24. Tú y yo
  25. Con los ojos cerrados
  26. Pelo suelto
  27. Como yo te amo
  28. Dancing Queen
  29. Todos me miran
Gloria Trevi, cantante.
Gloria Trevi, cantante. (@GloriaTreviOficial)

Horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

Toma en cuenta que el horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Inicio del concierto: 8:30 de la noche
  • Duración: 2 horas aproximadamente
  • Termino del concierto: 10:30 de la noche
Telonero del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional

No hay telonero confirmado para el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional.

De cualquier manera, Gloria Trevi dará un show legendario para todos su fans.

Además de su presentación del 28 noviembre, Gloria Trevi también regresará al Auditorio Nacional con La Fiesta el próximo 22 de enero 2026.

