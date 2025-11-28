El Fuck Off Room será la sede para el único concierto de Black Flag en la CDMX este 28 de noviembre.

Y si eres de los que irás a ver a Black Flag en el Fuck Off Room, arma itinerario con el horario y hora en la que termina el concierto; esto es todo lo que debes saber:

Apertura de puertas 19:30 de la noche

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

El hardcore punk de Black Flag llega al Fuck Off Room hoy 28 de noviembre

Hoy 28 de noviembre el Fuck Off Room de la CDMX retumbara con el hardcore punk de Black Flag en concierto.

Recuerda que Fuck Off Room se ubica en Diagonal Patriotismo número 6 de la colonia Hipódromo Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.

La vía cercana al Fuck Off Room por transporte público es por los servicios del Metro en la estación Patriotismo de la Línea 9.

Así que disfruta del concierto de Black Flag en el Fuck Off Room que ya tienes todos para que no te pierdas de ningún momento.