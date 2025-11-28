¿No sabes a qué hora termina el concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional? Te damos el horario del 28 de noviembre.

La cantante Gloria Trevi -de 57 años de edad-llevará su gira La Fiesta a la Ciudad de México.

Horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional para el 28 de noviembre

El horario del concierto de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional es este:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Inicio del concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 10:30 de la noche

Cabe mencionar que durante su show en vivo Gloria Trevi cantarás sus mejores canciones frente a todos sus fans.

Además de su presentación del 28 noviembre, Gloria Trevi también regresará al Auditorio Nacional con La Fiesta el próximo 22 de enero 2026.

Gloria Trevi (Gloria Trevi / Facebook)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Gloria Trevi?

Te decimos cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Gloria Trevi del 28 noviembre.

Si vas en transporte público, la opción más cercana es la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

De ahí solo tendrás que caminar tan solo unos cuantos metros para poder llegar al recinto.

En auto deberás ingresar a un costado de Campo Marte, puedes llegar por Avenida Paseo de la Reforma o Calzada Chivatito.

Toma en cuenta que el Auditorio Nacional se ubica en: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.