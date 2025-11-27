¿No sabes a qué hora termina el concierto de Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros? Te damos el horario del 27 y 28 de noviembre.

Con motivo de sus 30 años de trayectoria, Panteón Rococó ofrecerá dos conciertos en CDMX.

Horario del concierto de Panteón Rococó en el Estadio GNP Seguros para el 27 y 28 de noviembre

El concierto de Panteón Rococó Generación del 95 tendrá este horario tanto para el día 27 y 28 de noviembre. Tómalo en cuenta:

Apertura de puertas: 5:30 de la tarde

Prince Fatty: 6:45 de la tarde

Feine Sahne Fischfilet: 8:15 de la noche

Prince Fatty: 9:00 de la noche

Inicio del concierto: 9:30 de la noche

Duración del concierto: 2 horas aproximadamente

Termino del concierto: 11:30 de la noche

Panteón Rococó (@rococopix / Instagram)

En ambos casos, se espera que Panteón Rococó interprete sus mejores éxitos.

La intención de la banda es celebrar su historia con su público que la ha sido fiel durante tres décadas.

Después de sus shows en la CDMX, Panteón Rococó continuará de gira por diversas ciudades de todo México, extendiendo sus presentaciones hasta 2026.

¿Cómo llegar al Estadio GNP Seguros para el concierto de Panteón Rococó?

Si es la primera ocasión que visitas el Estadio GNP Seguros, acá te contamos cómo llegar.

En transporte público, la forma más rápida es bajarte en la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro CDMX.

De ahí tendrás que unos cuantos metros caminar hacia el recinto.

La dirección del Estadio GNP Seguros es: Viad. Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México.

No olvides llegar con tiempo al Estadio GNP Seguros para que puedas ingresar sin ningún problema.