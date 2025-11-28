La banda de hardcore punk Black Flag llega este viernes 28 de noviembre en concierto al Fuck Off Room.
Por lo que te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para el concierto Black Flag en Fuck Off Room y no te pierdas de nada:
- Apertura de puertas 19:30 de la noche
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente
Posible setlist de canciones para el concierto de Black Flag en el Fuck Off Room del 28 de noviembre
Black Flag se presenta en concierto hoy viernes 28 de noviembre en el Fuck Off Room de la CDMX.
Concierto de Black Flag bajo la mano de su guitarrista fundador Greg Ginn de 71 años de edad, por lo que promete ser nostálgico con lo mejor de su música.
Por lo que se espera que posible setlist de canciones para el concierto de Black Flag en el Fuck Off Room sea el siguiente:
- Can’t Decide
- Nervous Breakdown
- No Values
- I’ve Had It
- Wasted
- Black Coffee
- Six Pack
- Depression
- Forever Time
- The Swinging Man
- Nothing Left Inside
- My War
- I’ve Heard It Before
- Revenge
- Fix Me
- Clocked In
- Room 13
- Gimmie Gimmie Gimmie
- Slip It In
- Jealous Again
- I Can See You
- Rise Above