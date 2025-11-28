La banda de hardcore punk Black Flag llega este viernes 28 de noviembre en concierto al Fuck Off Room.

Por lo que te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para el concierto Black Flag en Fuck Off Room y no te pierdas de nada:

Apertura de puertas 19:30 de la noche

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente

Posible setlist de canciones para el concierto de Black Flag en el Fuck Off Room del 28 de noviembre

Black Flag se presenta en concierto hoy viernes 28 de noviembre en el Fuck Off Room de la CDMX.

Concierto de Black Flag bajo la mano de su guitarrista fundador Greg Ginn de 71 años de edad, por lo que promete ser nostálgico con lo mejor de su música.

Por lo que se espera que posible setlist de canciones para el concierto de Black Flag en el Fuck Off Room sea el siguiente: