La banda de hardcore punk Black Flag llega este viernes 28 de noviembre en concierto al Fuck Off Room.

Por lo que te tenemos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero para el concierto Black Flag en Fuck Off Room y no te pierdas de nada:

  • Apertura de puertas 19:30 de la noche
  • Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: 22 temas en vivo aproximadamente
Black Flag en Fuck Off Room
Posible setlist de canciones para el concierto de Black Flag en el Fuck Off Room del 28 de noviembre

Black Flag se presenta en concierto hoy viernes 28 de noviembre en el Fuck Off Room de la CDMX.

Concierto de Black Flag bajo la mano de su guitarrista fundador Greg Ginn de 71 años de edad, por lo que promete ser nostálgico con lo mejor de su música.

Por lo que se espera que posible setlist de canciones para el concierto de Black Flag en el Fuck Off Room sea el siguiente:

  1. Can’t Decide
  2. Nervous Breakdown
  3. No Values
  4. I’ve Had It
  5. Wasted
  6. Black Coffee
  7. Six Pack
  8. Depression
  9. Forever Time
  10. The Swinging Man
  11. Nothing Left Inside
  12. My War
  13. I’ve Heard It Before
  14. Revenge
  15. Fix Me
  16. Clocked In
  17. Room 13
  18. Gimmie Gimmie Gimmie
  19. Slip It In
  20. Jealous Again
  21. I Can See You
  22. Rise Above