Si no sabes a qué hora termina el concierto de Nothing But Thieve en el Pepsi Center, acá te compartimos el horario del 31 de marzo.

Nothing But Thieves llega a la CDMX para dar un épico show en vivo.

Este es el horario del concierto de Nothing But Thieves en el Pepsi Center

El horario del concierto de Nothing But Thieves para este jueves 31 de marzo de 2026 en el Pepsi Center WTC, es el siguiente:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Telonero: 7:00 a 8:00 de la noche, aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

Nothing But Thieves (Pepsi Center / Facebook)

Nacidos en el 2012, Nothing But Thieves se ha consolidado como una reconocida banda de rock alternativo.

Por ello, los fans mexicanos tienen altas expectativas para ver en vivo a los Nothing But Thieves.

El telonero confirmado para Nothing But Thieves es la banda Silvestre y La Naranja, icónica banda de Buenos Aires, Argentina.

Nothing But Thieves (@nothingbutthieves)

Ruta para llegar al Pepsi Center WTC

Te damos la ruta fácil para llegar al Pepsi Center WTC y no perderte el concierto de Nothing But Thieves.

En transporte público, la estación más cercana es la de Polifórum de la Línea 1 del Metrobús.

Al bajarte en dicha estación tendrás que caminar unos metros en contrasentido del flujo vehicular de Insurgentes Sur.

La dirección del Pepsi Center WTC es Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México.