El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX recibe en concierto a Melanie Martínez este 31 de marzo y 1 de abril.

Conciertos Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de los que a los fans les dejamos a continuación todo sobre el horario y hora en la que termina el show en vivo:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: 2:00 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

Melanie Martinez en México con The Hades Ritual: precio y boletos (@littlebodybigheart)

The Hades Ritual – A Live Performace by Circle de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Melanie Martínez promete dos noches seguidas e únicas en concierto desde el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el Centro Histórico de la CDMX.

Conciertos que forma parte de The Hades Ritual – A Live Performace by Circle de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para 31 de marzo y 1 de abril, por lo que ya tienes todos los detalles para disfrutar del show en vivo.

Recuerda que el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en calle Donceles número 36, en el Centro Histórico de la Ciudad de México en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Para mayor referencia y traslado, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se ubica cerca de las estaciones Allende y Bellas Artes de la Línea 2 del Metro.