Te damos todos los detalles del concierto de Nothing But Thieves en Pepsi Center, tales como el setlist, horario y telonero del 31 de marzo.

La banda inglesa Nothing But Thieves visita la CDMX para dar un show en vivo a todos sus fanáticos.

Setlist para el concierto de Nothing But Thieves en el Pepsi Center

De acuerdo las más recientes presentaciones de Nothing But Thieves, el setlist que interpretarían en el Pepsi Center WTC este 31 de marzo sería:

Welcome to the DCC

Futureproof

If I Get High

Tomorrow Is Closed

Amsterdam

Sorry

Impossible

City Haunts

Is Everybody Going Crazy?

Unperson

Forever & Evere More

You Know Me Too Well

Particles

If I Get High

Real Love Song

Trip Switch

It Was Just a Kid

Free If We Want It

Life’s Coming in Slow

Oh No :: He Said What?

Overcome

Nothing But Thieves (@nothingbutthieves)

Horario del concierto de Nothing But Thieves en el Pepsi Center

Así quedó el horario del concierto de Nothing But Thieves para este martes 31 de marzo de 2026:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Telonero: 7:00 a 8:00 de la noche

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente

Nacidos en el 2012, Nothing But Thieves se ha consolidado como una reconocida banda de rock alternativo.

Nothing But Thieves (@nothingbutthieves)

Telonero del concierto de Nothing But Thieves en el Pepsi Center

El telonero del concierto de Nothing But Thieves en el Pepsi Center del 31 de marzo es Silvestre y La Naranja, una banda de rock originaria de Buenos Aires, Argentina.

Silvestre y La Naranja será el encargado de poner el mejor ambiente para el épico concierto de Nothing But Thieves.