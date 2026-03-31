Te damos todos los detalles del concierto de Nothing But Thieves en Pepsi Center, tales como el setlist, horario y telonero del 31 de marzo.
La banda inglesa Nothing But Thieves visita la CDMX para dar un show en vivo a todos sus fanáticos.
Setlist para el concierto de Nothing But Thieves en el Pepsi Center
De acuerdo las más recientes presentaciones de Nothing But Thieves, el setlist que interpretarían en el Pepsi Center WTC este 31 de marzo sería:
- Welcome to the DCC
- Futureproof
- If I Get High
- Tomorrow Is Closed
- Amsterdam
- Sorry
- Impossible
- City Haunts
- Is Everybody Going Crazy?
- Unperson
- Forever & Evere More
- You Know Me Too Well
- Particles
- If I Get High
- Real Love Song
- Trip Switch
- It Was Just a Kid
- Free If We Want It
- Life’s Coming in Slow
- Oh No :: He Said What?
- Overcome
Horario del concierto de Nothing But Thieves en el Pepsi Center
Así quedó el horario del concierto de Nothing But Thieves para este martes 31 de marzo de 2026:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Telonero: 7:00 a 8:00 de la noche
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 10:30 de la noche aproximadamente
Nacidos en el 2012, Nothing But Thieves se ha consolidado como una reconocida banda de rock alternativo.
Telonero del concierto de Nothing But Thieves en el Pepsi Center
El telonero del concierto de Nothing But Thieves en el Pepsi Center del 31 de marzo es Silvestre y La Naranja, una banda de rock originaria de Buenos Aires, Argentina.
Silvestre y La Naranja será el encargado de poner el mejor ambiente para el épico concierto de Nothing But Thieves.