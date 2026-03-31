La cantante estadounidense Melanie Martinez se presenta en concierto este 31 de marzo y 1 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la CDMX.
Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y no se pierdan de nada en el esperado show:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo
- Duración: 2:00 horas de música
- Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche
Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris estará llegando este 31 de marzo y 1 de abril en concierto como parte de la gira The Hades Ritual – A Live Performace by Circle.
Concierto de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris que promete ser una experiencia teatral y exclusiva.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris sean los siguientes:
- Garbage
- Is this a cult?
- Possession
- White boy with a gun
- Disney princess
- Grudges
- Monopoly man
- Avoidant
- Monolith
- Weight watchers
- The plague
- Batshit intelligence
- Gutter
- Uncanny valley
- The vatican
- Hell’s front porch
- Chatroom
- The last two people on earth