La cantante estadounidense Melanie Martinez se presenta en concierto este 31 de marzo y 1 de abril en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la CDMX.

Por lo que a los fans ya les tenemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y no se pierdan de nada en el esperado show:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo

Duración: 2:00 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:00 de la noche

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Posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris estará llegando este 31 de marzo y 1 de abril en concierto como parte de la gira The Hades Ritual – A Live Performace by Circle.

Concierto de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris que promete ser una experiencia teatral y exclusiva.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Melanie Martínez en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris sean los siguientes: