¿No sabes a qué hora termina el concierto de Muerdo en el Lunario? Acá el horario del 1 de abril.

El cantante español Muerdo, de 37 años de edad, visita la CDMX como parte de su gira “Volver a donde nacen las canciones”.

Horario del 1 de abril para el concierto de Muerdo en el Lunario

El horario del concierto de Muerdo en el Lunario para este miércoles 1 de abril será este:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Muerdo, cantante (Muerdo / Facebook)

Durante su concierto, Muerdo interpretará los mejores temas de su trayectoria musical.

El setlist tendrá canciones como “Llegué hasta ti”, “Semillas” y “Claridad”.

Por ello, se espera que el concierto de Muerdo sea bastante especial en la CDMX.

Ruta para llegar al Lunario del Auditorio Nacional

Si es la primera vez que visitas el Lunario del Auditorio Nacional, acá te decimos la ruta para llegar.

Actualmente, la estación de Metro CDMX, Auditorio, se encuentra cerrada.

Así que las opciones que tienes para llegar al recinto son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Lunario del Auditorio Nacional es Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.