Te contamos lo que debes saber del concierto de Muerdo en el Lunario del Auditorio Nacional. Aquí su setlist, horario y telonero para el 1 de abril.

Pascual Cantero, mejor conocido como Muerdo, visitará la Ciudad de México para dar un concierto especial a sus fanáticos.

Setlist para el concierto de Muerdo en el Lunario

El setlist para el concierto de Muerdo en el Lunario del Auditorio Nacional hoy 1 de abril sería este:

Vas a encontrarte

Lejos de la ciudad

Claridad

Me lo prometo

Semillas

Tendré canciones

Todo está bien

Canto pal que está despierto

Sendero de paso de lento

Bailando en la telaraña

Llegué hasta ti

No me quieras mal

Invencible

La canción de la carretera

A volar

Luz natural

La Bestia

Vive en mí

Cada paso

No me sigas

Muerdo, cantante (Muerdo / Facebook)

Horario del concierto de Muerdo en el Lunario

De acuerdo con Ticketmaster, el horario del concierto de Muerdo en el Lunario para este miércoles 1 de abril sería este:

Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Muerdo, cantante (Muerdo / Facebook)

Telonero para el concierto de Muerdo en el Lunario

Hasta el momento, no hay confirmado ningún telonero para el concierto de Muerdo en el Lunario del Auditorio Nacional.

No obstante, se espera una noche especial, ya que el concierto de Muerdo forma parte de su gira “Volver a donde nacen las canciones”.

A lo largo de la velada, Muerdo interpretará los mejores temas de su trayectoria musical para conectar con el público mexicano.