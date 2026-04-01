Te contamos lo que debes saber del concierto de Muerdo en el Lunario del Auditorio Nacional. Aquí su setlist, horario y telonero para el 1 de abril.
Pascual Cantero, mejor conocido como Muerdo, visitará la Ciudad de México para dar un concierto especial a sus fanáticos.
Setlist para el concierto de Muerdo en el Lunario
El setlist para el concierto de Muerdo en el Lunario del Auditorio Nacional hoy 1 de abril sería este:
- Vas a encontrarte
- Lejos de la ciudad
- Claridad
- Me lo prometo
- Semillas
- Tendré canciones
- Todo está bien
- Canto pal que está despierto
- Sendero de paso de lento
- Bailando en la telaraña
- Llegué hasta ti
- No me quieras mal
- Invencible
- La canción de la carretera
- A volar
- Luz natural
- La Bestia
- Vive en mí
- Cada paso
- No me sigas
Horario del concierto de Muerdo en el Lunario
De acuerdo con Ticketmaster, el horario del concierto de Muerdo en el Lunario para este miércoles 1 de abril sería este:
- Apertura de puertas: 7:00 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Telonero para el concierto de Muerdo en el Lunario
Hasta el momento, no hay confirmado ningún telonero para el concierto de Muerdo en el Lunario del Auditorio Nacional.
No obstante, se espera una noche especial, ya que el concierto de Muerdo forma parte de su gira “Volver a donde nacen las canciones”.
A lo largo de la velada, Muerdo interpretará los mejores temas de su trayectoria musical para conectar con el público mexicano.