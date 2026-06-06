La banda italiana de power metal sinfónico, Rhapsody se presenta hoy sábado 6 de junio en el Pepsi Center WTC de la CDMX con un concierto muy especial con orquesta.

Así que fans si n o se quieren perder de ningún momento les tenemos ya los detalles de setlist y telonero para el concierto de Rhapsody en Pepsi Center WTC:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 tema

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Rhapsody en Pepsi Center WTC (Rhapsody )

Setlist para el concierto de Rhapsody en el Pepsi Center WTC hoy 6 de junio

El Pepsi Center WTC tendrá hoy 6 de junio en concierto a la agrupación Rhapsody con un show sinfónico que promete ser inolvidable.

Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Rhapsody en el Pepsi Center WTC sean los siguientes: