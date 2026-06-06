La banda italiana de power metal sinfónico, Rhapsody se presenta hoy sábado 6 de junio en el Pepsi Center WTC de la CDMX con un concierto muy especial con orquesta.
Así que fans si n o se quieren perder de ningún momento les tenemos ya los detalles de setlist y telonero para el concierto de Rhapsody en Pepsi Center WTC:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 14 tema
- Duración: Se estima 2 horas de música en vivo
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Setlist para el concierto de Rhapsody en el Pepsi Center WTC hoy 6 de junio
El Pepsi Center WTC tendrá hoy 6 de junio en concierto a la agrupación Rhapsody con un show sinfónico que promete ser inolvidable.
Por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Rhapsody en el Pepsi Center WTC sean los siguientes:
- The Dark Secret
- Unholy Warcry
- Rain of Fury
- I’ll Be Your Hero
- Chains of Destiny
- The Magic of the Wizard’s Dream
- Challenge the Wind
- On the Way to Ainor
- The March of the Swordmaster
- Kreel’s Magic Staff
- Dawn of Victory
- A New Saga Begins
- Land of Immortals
- Emerald Sword