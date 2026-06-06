Hoy sábado 6 de junio es el esperado concierto de la banda italiana de power metal sinfónico, Rhapsody en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Y para los fans ya con boletos, les dejamos todos los detalles del horario del concierto de Rhapsody en el Pepsi Center WTC para que no se pierdan de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 14 tema

Duración: Se estima 2 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Concierto de Rhapsody en Pepsi Center WTC (Rhapsody )

Rhapsody en Pepsi Center WTC con concierto sinfónico hoy 6 de junio

Con concierto sinfónico y hasta coro, es como será el regreso de la legendaria banda de metal sinfónico, Rhapsody a México hoy sábado 6 de junio en el Pepsi Center WTC de la CDMX.

Así que solo alístate, pues ya tienes todo lo necesario para saber y disfrutar del concierto de Rhapsody en el Pepsi Center WTC.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.