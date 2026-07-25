Lou Koller, líder y fundador de la banda de hardcore neoyorquina Sick of it all, murió a los 59 años, según confirmó el grupo en un comunicado.

“Con una tristeza increíble anunciamos a nuestra hardcore familia mundial el fallecimiento de nuestro hermano Lou Koller. El nivel de pérdida que sentimos en este momento es abrumador”. Sick of it all

Comunicado de Sick of it all (Especial)

Aunque no se precisaron las causas, se sabía que el cantante enfrentaba desde 2024 un cáncer de esófago que obligó a suspender las actividades de la agrupación.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Lou Koller dejó una huella imborrable en la escena punk y hardcore, marcada por discos emblemáticos y un mensaje de unión y resistencia social.

“En este momento de intenso dolor, debemos reconocer de nuevo la gran ayuda y el apoyo ofrecido por todos los que donaron al fondo médico de Lou. Todos ustedes ayudaron a Lou a sentirse muy especial y muy amado mientras luchaba estos dos últimos años. Su batalla ha terminado y finalmente puede descansar. Espero que pueda de alguna manera todavía ver y sentir la hermosa y positiva huella que dejó en el mundo”. Sick of it all

¿Quién fue Lou Koller, líder de Sick of it all?

Lou Koller fue un cantante estadounidense de la escena del punk y del hardcore que en 1986 junto a su hermano Pete Koller fundaron la banda Sick of it all con la que ganó fama internacional y simeto el género en su país.

Desde su debut de Sick of it all marcó una era con Blood, Sweat and No Tears (1989), siguiéndole varios discos influyentes en el género que marcaron referencia en otros lados del mundo con:

Just Look Around (1992)

Scratch The Surface (1994)

Built To Last (1997)

Call To Arms (1999)

Pues además de su sonido que mantuvo a lo largo de 40 años de carrera, las letras y conexión con el público de Sick of it all iban cargadas de unión e incluso lucha social, tras generaciones.