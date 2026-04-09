Sara Landry está a nada de dar un concierto en el Pepsi Center de la CDMX. Estos son los horarios estimados para el espectáculo:
- Apertura de puertas: a las 19:00 horas
- Inicio: a las 20:00 horas
- Teloneras (Kassie / Süss): a las 20:30 horas
- Sara Landry: Se espera que suba al escenario hacia la medianoche
Sara Landry en CDMX: contacto con fans y claves de su éxito antes del show en Pepsi Center
Sara Landry consolidó una conexión directa con su audiencia global mediante presentaciones intensas, redes sociales activas y lanzamientos constantes que fortalecieron su presencia en la escena electrónica internacional.
La DJ y productora destacó por construir una comunidad fiel que sigue cada uno de sus proyectos, impulsando su posicionamiento como referente del hard dance techno a nivel mundial.
Su cercanía con fans también se reflejó en plataformas digitales, donde comparte adelantos musicales, sesiones en vivo y detalles de sus presentaciones, generando expectativa rumbo a su concierto en CDMX.
La propuesta sonora de Sara Landry logró captar la atención de figuras internacionales, quienes reconocieron su capacidad para innovar dentro de un género competitivo y en constante evolución global.
Entre sus logros destacan presentaciones en festivales de gran escala como Coachella, donde llevó su sonido a audiencias masivas, consolidando su reputación como DJ de alto impacto.
También ganó notoriedad por producciones virales y remixes como el de “WAP”, que ampliaron su alcance más allá del circuito techno tradicional.