Si quieres saber a qué hora termina el concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional, te damos el horario del 9 de abril.

La gira de Julio Preciado “Por Siempre” hará escala en la CDMX para todos los fans del cantautor sinaloense.

Horario del 9 de abril para el concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional

Este es el horario para el concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional el 9 de abril:

Apertura de puertas: 7:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Julio Preciado (Julio Preciado / Facebook)

El show de Julio Preciado en el Auditorio Nacional tendrá como artistas invitados a Luis Ángel “El Flaco” y Claudio Alcaraz.

Ellos se subirán al escenario con Julio Preciado para interpretar los mejores temas del cantautor sinaloense.

La presentación de Julio Preciado en el Coloso de Reforma llega luego de que su show fuera pospuesto el pasado 24 de marzo 2026.

Julio Preciado (Julio Preciado / Facebook)

Ruta para llegar al Auditorio Nacional

Te damos la mejor ruta para llegar al Auditorio Nacional y no perderte del concierto de Julio Preciado.

De acuerdo con el Metro CDMX, la estación Auditorio continúa cerrada. Por ello, las opciones que tienes son:

Bajarte en la estación del Metrobús Auditorio

Bajarte en la estación Chapultepec del Metro CDMX y después abordar el camión de la ruta 2

Bajarte en estación Polanco del Metro CDMX

La dirección del Auditorio Nacional es: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.