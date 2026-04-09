Si asistirás al concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan, te damos el setlist, horarios y telonero para el 9 y 10 de abril.

El cantante de y rapero Germán Arzate, mejor conocido como DAAZ, llega a la CDMX para dar un par de conciertos.

Setlist del concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan

Este sería el setlist para el concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan el 9 y 10 de abril:

Mijo...¿y la novia?

Manhattan

Mi Versión De Ti

Vacaciones

Oye Cantinero

Mujerón

I Like You Mucho

La Pipa de la Paz

Que Se Acabe El Mundo Por Favor

Satisfacción

Me Gustas Un Chingo

Difícil de Amar

Dónde Estás? Te Extraño

Quisiera Ser El Mar

Mango Chamoy

Antisocial

Tirando Flow Sesh

Décima Sinfonía

Delirio

Acurruca

Me Falta Algo

Detalles del Evento

Tú Pichas

Guapísima Buenísima

Te Marqué Pedo

No Me Siento Mejor

DAAZ, cantante (DAAZ oficial / Facebook)

Horarios para el concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan

El horario del concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan para el 9 y 10 de abril será este:

Meet & Greet: 5:30 de la tarde

Apertura de puertas: 7:00 la tarde

Inicio de concierto: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas

Fin de concierto: 11:00 de la noche

Con el concepto DAAZ Resort, Germán Arzate brindará una experiencia única a todos sus fanáticos.

DAAZ, cantante (DAAZ oficial / Facebook)

Telonero del concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan

El concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan, sí tendrá artistas invitados.

De acuerdo con el famoso cantante, serán los mismos para ambas fechas de concierto en CDMX.

Sin embargo, los artistas que se subirán al escenario con DAAZ hasta el momento no se han revelado.