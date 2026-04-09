Si asistirás al concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan, te damos el setlist, horarios y telonero para el 9 y 10 de abril.
El cantante de y rapero Germán Arzate, mejor conocido como DAAZ, llega a la CDMX para dar un par de conciertos.
Setlist del concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan
Este sería el setlist para el concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan el 9 y 10 de abril:
- Mijo...¿y la novia?
- Manhattan
- Mi Versión De Ti
- Vacaciones
- Oye Cantinero
- Mujerón
- I Like You Mucho
- La Pipa de la Paz
- Que Se Acabe El Mundo Por Favor
- Satisfacción
- Me Gustas Un Chingo
- Difícil de Amar
- Dónde Estás? Te Extraño
- Quisiera Ser El Mar
- Mango Chamoy
- Antisocial
- Tirando Flow Sesh
- Décima Sinfonía
- Delirio
- Acurruca
- Me Falta Algo
- Detalles del Evento
- Tú Pichas
- Guapísima Buenísima
- Te Marqué Pedo
- No Me Siento Mejor
Horarios para el concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan
El horario del concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan para el 9 y 10 de abril será este:
- Meet & Greet: 5:30 de la tarde
- Apertura de puertas: 7:00 la tarde
- Inicio de concierto: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas
- Fin de concierto: 11:00 de la noche
Con el concepto DAAZ Resort, Germán Arzate brindará una experiencia única a todos sus fanáticos.
Telonero del concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan
El concierto de DAAZ en el Teatro Metropólitan, sí tendrá artistas invitados.
De acuerdo con el famoso cantante, serán los mismos para ambas fechas de concierto en CDMX.
Sin embargo, los artistas que se subirán al escenario con DAAZ hasta el momento no se han revelado.