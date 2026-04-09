Este jueves 9 de abril, Sara Landry dará un concierto en la CDMX para una noche llena del hard dance techno que la caracteriza como artista musical.

Todo está listo y la cita con los fanáticos es en el Pepsi Center en punto de las 20:00 horas.

Setlist para el concierto de Sara Landry en el Pepsi Center

Como productora e ingeniera de audio, es posible que el repertorio de Sara Landry sea variado debido a su estilo de mezcla completamente en vivo.

Con base en conciertos que ha ofrecido a lo largo del 2025 y 2026, se espera que incluya éxitos como:

Havana Bounce

Heaven

Pressure

GIRLBOSS

Legacy

Speaker Freaker

Because They Want Our Seat

Play With Me

Far From Heaven

Veni Vidi Vici

Spiritual Driveby

Sara Landry (Instagram | @saralandrydj)

Telonero e invitados especiales para concierto de Sara Landry en el Pepsi Center

Sara Landry llegará bien acompañada al Pepsi Center con teloneras que iniciarán un bien ambiente previo al gran concierto:

Süss (DJ y productora musical)

Kassie (DJ de hard techno)

Sara Landry es considerada como una de las principales exponentes del sonido techno potente, por lo que sus invitadas son una mezcla ganadora para una noche sin igual desde la CDMX.