Prepárate para el concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional. Te damos setlist, horario y telonero para el 9 de abril.
Julio Preciado, de 59 años de edad, sigue con su gira de despedida “Por Siempre” ahora con un concierto en CDMX.
Setlist del concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional
El setlist para el concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional del 9 de abril sería este:
- Cómo Pudiste
- Lo Mejor Fue Perderte
- Como Este Loco
- Pena Tras Pena
- Aunque No Sea Conmigo
- Te Vas
- Dos Hojas Sin Rumbo
- Seis Pies Abajo
- Un Rinconcito en el Cielo
- Yo Sé Que Te Acordarás
- Qué Puedo Hacer Por Ti
- Dos Gotas de Agua
- Ayer Bajé de la Sierra
- Gitanilla
- Árboles de la Barranca
- Soy Yo
- Quiéreme Como Soy
- El Abandonado
- Vamos a Darnos Tiempo
- Si Nos Dejan
- Inocente Pobre Amigo
- Que Se Me Acabe la Vida
Horario del concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional
El horario del concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional para el jueves 9 de abril será este:
- Apertura de puertas: 7:30 de la tarde aproximadamente
- Inicio de concierto: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin de concierto: 10:30 de la noche
Telonero para el concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional
El concierto del 9 de abril de Julio Preciado en el Auditorio Nacional tendrá como artistas invitados a:
- Luis Ángel “El Flaco”, de 42 años de edad
- Claudio Alcaraz, de 48 años de edad
Ellos se subirán al escenario con Julio Preciado para interpretar los mejores temas del cantautor sinaloense.
La presentación de Julio Preciado en el Coloso de Reforma llega luego de que su show fuera pospuesto el pasado 24 de marzo 2026.