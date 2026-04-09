Prepárate para el concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional. Te damos setlist, horario y telonero para el 9 de abril.

Julio Preciado, de 59 años de edad, sigue con su gira de despedida “Por Siempre” ahora con un concierto en CDMX.

Setlist del concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional

El setlist para el concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional del 9 de abril sería este:

Cómo Pudiste

Lo Mejor Fue Perderte

Como Este Loco

Pena Tras Pena

Aunque No Sea Conmigo

Te Vas

Dos Hojas Sin Rumbo

Seis Pies Abajo

Un Rinconcito en el Cielo

Yo Sé Que Te Acordarás

Qué Puedo Hacer Por Ti

Dos Gotas de Agua

Ayer Bajé de la Sierra

Gitanilla

Árboles de la Barranca

Soy Yo

Quiéreme Como Soy

El Abandonado

Vamos a Darnos Tiempo

Si Nos Dejan

Inocente Pobre Amigo

Que Se Me Acabe la Vida

Julio Preciado (Julio Preciado / Facebook)

Horario del concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional

El horario del concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional para el jueves 9 de abril será este:

Apertura de puertas: 7:30 de la tarde aproximadamente

Inicio de concierto: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin de concierto: 10:30 de la noche

Julio Preciado (Julio Preciado / Facebook)

Telonero para el concierto de Julio Preciado en el Auditorio Nacional

El concierto del 9 de abril de Julio Preciado en el Auditorio Nacional tendrá como artistas invitados a:

Luis Ángel “El Flaco”, de 42 años de edad

Claudio Alcaraz, de 48 años de edad

Ellos se subirán al escenario con Julio Preciado para interpretar los mejores temas del cantautor sinaloense.

La presentación de Julio Preciado en el Coloso de Reforma llega luego de que su show fuera pospuesto el pasado 24 de marzo 2026.