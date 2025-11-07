¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional? Te compartimos el horario del 7 y 8 de noviembre.
La gira de Edén Muñoz, de 35 años de edad, aterrizará en la CDMX para dos memorables conciertos.
Horario concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional del 7 y 8 de noviembre
El horario del concierto de Edén Muñoz en el Auditorio Nacional del 7 de noviembre es este:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche
- Duración del concierto: 2 horas
- Termino del concierto: 10:30 de la noche, aproximadamente
Por su parte, el horario confirmado para el show en vivo del 8 de noviembre quedó de la siguiente manera:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Duración del concierto: 2 horas
- Termino del concierto: 10:00 de la noche, aproximadamente
En ambas noches, se espera una presentación en vivo legendaria de Edén Muñoz ante su público.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Edén Muñoz?
Si es tu primera vez visitando el Auditorio Nacional para los conciertos de Edén Muñoz del 7 y 8 de noviembre, te decimos cómo llegar.
La mejor forma de arribar al recinto, si vienes en transporte público, es bajarte en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.
En el caso del Metrobús, también tendrás que bajarte en la estación Auditorio.
La dirección del Auditorio Nacional es la siguiente: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.