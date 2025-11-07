¿Quieres saber a qué hora termina el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional? Te compartimos el horario del 7 y 8 de noviembre.

La gira de Edén Muñoz, de 35 años de edad, aterrizará en la CDMX para dos memorables conciertos.

Horario concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional del 7 y 8 de noviembre

El horario del concierto de Edén Muñoz en el Auditorio Nacional del 7 de noviembre es este:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Termino del concierto: 10:30 de la noche, aproximadamente

Por su parte, el horario confirmado para el show en vivo del 8 de noviembre quedó de la siguiente manera:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Termino del concierto: 10:00 de la noche, aproximadamente

En ambas noches, se espera una presentación en vivo legendaria de Edén Muñoz ante su público.

Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para el concierto de Edén Muñoz?

Si es tu primera vez visitando el Auditorio Nacional para los conciertos de Edén Muñoz del 7 y 8 de noviembre, te decimos cómo llegar.

La mejor forma de arribar al recinto, si vienes en transporte público, es bajarte en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX.

En el caso del Metrobús, también tendrás que bajarte en la estación Auditorio.

La dirección del Auditorio Nacional es la siguiente: Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580 Ciudad de México.