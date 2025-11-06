Si tienes planeado acudir al concierto de Edén Muñoz en el Auditorio Nacional te damos el setlist, horario y telonero del 7 y 8 de noviembre.
El cantante Edén Muñoz, de 35 años de edad, visitará la CDMX para dar un concierto en el Auditorio Nacional donde cantará sus mejores éxitos.
Setlist para el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional
El posible setlist para el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional el viernes 7 y sábado 8 de noviembre sería este:
- A la antigüita
- El tierno se fue
- CCC
- Eva María
- Como en los viejos tiempos
- Abcdario
- La Nena
- Le pasé a la peble
- Lejos estamos mejor
- Te juro que te amo
- Pudiste pero no quisite
- Enamórate de Mí
- Chale
- Bájale
- Me hace tanto bien
- Prometiste
- Mi lugar favorito
- Hotel el Cid
- Sangoloteadito
- Secreto de Amor
Horario del concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional para el 7 y 8 de noviembre
El horario del concierto de Edén Muñoz en el Auditorio Nacional para el 7 de noviembre es este:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche
- Duración del concierto: 2 horas
- Termino del concierto: 10:30 de la noche
Mientras que el horario confirmado para el show en vivo del 8 de noviembre quedó así:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche
- Duración del concierto: 2 horas
- Termino del concierto: 10:00 de la noche
Telonero para el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional
El telonero para el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional el 7 y 8 de noviembre no está confirmado.
Sin embargo, podrían haber invitados sorpresas en algunas canciones más populares.
Tal y como lo ha hecho Edén Muñoz en algunas de sus presentaciones anteriores donde ha hecho vibrar al público.