Si tienes planeado acudir al concierto de Edén Muñoz en el Auditorio Nacional te damos el setlist, horario y telonero del 7 y 8 de noviembre.

El cantante Edén Muñoz, de 35 años de edad, visitará la CDMX para dar un concierto en el Auditorio Nacional donde cantará sus mejores éxitos.

Setlist para el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional

El posible setlist para el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional el viernes 7 y sábado 8 de noviembre sería este:

A la antigüita

El tierno se fue

CCC

Eva María

Como en los viejos tiempos

Abcdario

La Nena

Le pasé a la peble

Lejos estamos mejor

Te juro que te amo

Pudiste pero no quisite

Enamórate de Mí

Chale

Bájale

Me hace tanto bien

Prometiste

Mi lugar favorito

Hotel el Cid

Sangoloteadito

Secreto de Amor

Edén Muñoz (Eden Munoz / Facebook)

Horario del concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional para el 7 y 8 de noviembre

El horario del concierto de Edén Muñoz en el Auditorio Nacional para el 7 de noviembre es este:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Termino del concierto: 10:30 de la noche

Mientras que el horario confirmado para el show en vivo del 8 de noviembre quedó así:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche

Duración del concierto: 2 horas

Termino del concierto: 10:00 de la noche

Eden Muñoz (@edenmunoz / Instagram)

Telonero para el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional

El telonero para el concierto de Edén Muñoz en Auditorio Nacional el 7 y 8 de noviembre no está confirmado.

Sin embargo, podrían haber invitados sorpresas en algunas canciones más populares.

Tal y como lo ha hecho Edén Muñoz en algunas de sus presentaciones anteriores donde ha hecho vibrar al público.