Los próximos miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, Los Ángeles Azules darán conciertos en la CDMX con los que tendrán reencuentros con sus fans.
El Auditorio Nacional es el recinto en el que toda la acción tendrá lugar y estos son todos los detalles para los dos días de evento.
Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional: horarios de entrada y duración del concierto
Estos son los horarios dados a conocer por Ticketmaster para los dos conciertos de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional:
Horarios para el miércoles 10 de diciembre:
- Apertura de puertas: 6:30 p.m.
- Inicio del concierto: 8:30 p.m.
- Duración del concierto: aproximadamente 2 horas
- Término del concierto: 10:30 p.m.
Horarios para el jueves 11 de diciembre:
- Apertura de puertas: 6:30 p.m.
- Inicio del concierto: 8:30 p.m.
- Duración del concierto: aproximadamente 2 horas
- Término del concierto: 10:30 p.m.
Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional: telonero e invitados especiales
Hasta el momento, no hay información oficial que confirme a un artista que abra el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional.
Sin embargo, los fans tienen esperanza de que la agrupación invite a celebridades como Jay de la Cueva o Julieta Venegas para cantar algunas de sus colaboraciones, pero esto tampoco está confirmado.
Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional: Posible setlist de canciones para conciertos
Siendo un concierto de Los Ángeles Azules, se espera que canten sus mayores éxitos que conviertan el Auditorio Nacional en una enorme pista de baile:
- Cómo te voy a olvidar
- 17 años
- El listón de tu pelo
- Mis sentimientos
- Nunca es suficiente
- Entrega de amor
- 20 rosas
- El Amor de Mi Vida