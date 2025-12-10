Los próximos miércoles 10 y jueves 11 de diciembre, Los Ángeles Azules darán conciertos en la CDMX con los que tendrán reencuentros con sus fans.

El Auditorio Nacional es el recinto en el que toda la acción tendrá lugar y estos son todos los detalles para los dos días de evento.

Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional: horarios de entrada y duración del concierto

Estos son los horarios dados a conocer por Ticketmaster para los dos conciertos de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional:

Horarios para el miércoles 10 de diciembre:

Apertura de puertas: 6:30 p.m.

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: 10:30 p.m.

Horarios para el jueves 11 de diciembre:

Apertura de puertas: 6:30 p.m.

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: 10:30 p.m.

los angeles azules (Chipp )

Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional: telonero e invitados especiales

Hasta el momento, no hay información oficial que confirme a un artista que abra el concierto de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, los fans tienen esperanza de que la agrupación invite a celebridades como Jay de la Cueva o Julieta Venegas para cantar algunas de sus colaboraciones, pero esto tampoco está confirmado.

Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional: Posible setlist de canciones para conciertos

Siendo un concierto de Los Ángeles Azules, se espera que canten sus mayores éxitos que conviertan el Auditorio Nacional en una enorme pista de baile:

Cómo te voy a olvidar

17 años

El listón de tu pelo

Mis sentimientos

Nunca es suficiente

Entrega de amor

20 rosas

El Amor de Mi Vida