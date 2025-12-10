El Auditorio Nacional se prepara para recibir a Los Ángeles Azules con dos conciertos en CDMX.

Falta poco para que el recinto se llene de cumbia, por lo que estos son los horarios que los fans deben tener en cuenta para disfrutar al máximo su experiencia.

¿A qué hora termina el concierto de Los Ángeles Azules en CDMX?

De acuerdo con Ticketmaster, los conciertos de Los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional tendrán una duración máxima de dos horas.

Estos son los horarios oficiales para el miércoles 10 y jueves 11 de diciembre:

Apertura de puertas: 6:30 p.m.

Inicio del concierto: 8:30 p.m.

Término del concierto: 10:30 p.m. (aproximadamente)

Los Ángeles Azules (@angelesazulesmx / Instagram)

Los Ángeles Azules regresan a la CDMX en 2026

Es importante destacar que los conciertos del miércoles 10 y jueves 11 de diciembre hicieron sold out en el Auditorio Nacional.

Por fortuna, la agrupación incluyó una nueva fecha en la CDMX para el 2026.

Ahora, Los Ángeles Azules estarán de regreso para el próximo 6 de junio en la Plaza de Toros La México.

Previo a este nuevo concierto en la capital del país, Los Ángeles Azules recorrerán ciudades de Estados Unidos con su gira Cumbia sin fronteras US Tour.

Por lo pronto, los afortunados con boleto ya solo están en espera de los primeros conciertos de la agrupación en CDMX desde el Auditorio Nacional.