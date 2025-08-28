Babasónicos, una de las bandas argentinas más queridas de rock se presentarán en concierto en el Auditorio Nacional.

Para que disfrutes del show, te compartimos lo que debes de saber del horario y duración para el concierto de Babasónicos del 28 de agosto.

¿A qué hora termina el concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional?

Babasónicos vuelve a tierras mexicanas para ofrecer un concierto hoy jueves 28 de agosto en el Auditorio Nacional, con el siguiente horario:

Hora de inicio del concierto de Babasónicos en CDMX: 20:30 horas

Apertura de puertas del concierto de Babasónicos en CDMX: 19:00 horas

Hora de término del concierto de Babasónicos en CDMX: 22:00 o 22:30 horas.

Babasónicos (Instagram @Babasonicos)

Se preve que el concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional tenga una duración entre una hora y media o dos horas aproximadamente.

Babasónicos regresan a la CDMX, luego de su exitosa presentación en el Vive Latino, en el que contagiaron a miles de asistentes con su música y estilo inconfundible.

La agrupación argentina volverá a repetir la misma formula en el escenario del Auditorio Nacional con un concierto en el que interpretaran sus más grandes éxitos

Con más de 25 años de trayectoria, Babasónicos se ha consagrado como una banda de rock emblemática y una de las más influyentes.

Setlist de canciones para el concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional

Te presentamos el setlist de canciones para el concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional del 28 de agosto 2025:

Como eran las cosas

Irresponsables

El loco

Puesto

Pijamas

En privado

Carismático

Las demás

Los calientes

Risa

Yegua

Tormento

Mimos son mimos

El colmo

Y qué

Bye bye

Microdancing

Fizz

La lanza

Ingrediente

Nosotros

Rubí

Un flash

Curtis

Capricho

Paradoja

Vampi

El concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional será una oportunidad para que los fans puedan escuchar en vivo los éxitos que han marcado a la agrupación.