Babasónicos, banda argentina de rock alternativo, regresa a la CDMX para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional.

Si eres uno de los fanáticos que asistirá, te compartimos el setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de Babasónicos del 28 de agosto.

Setlist de canciones para el concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional

Babasónicos se presentará ante miles de fans el 28 de agosto en el Auditorio Nacional, con este setlist de canciones:

Como eran las cosas

Irresponsables

El loco

Puesto

Pijamas

En privado

Carismático

Las demás

Los calientes

Risa

Yegua

Tormento

Mimos son mimos

El colmo

Y qué

Bye bye

Microdancing

Fizz

La lanza

Ingrediente

Nosotros

Rubí

Un flash

Curtis

Capricho

Paradoja

Babasónicos (Ticketmaster)

Babasónicos subirá al escenario del Auditorio Nacional para hacer un recorrido por los temas que han marcado a generaciones.

Horario del concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional

El concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional del 28 de agosto tendrá el siguiente horario:

Hora de inicio del concierto de Babasónicos en CDMX: 20:30 horas

Apertura de puertas del concierto de Babasónicos en CDMX: 19:00 horas

Hora de término del concierto de Babasónicos en CDMX: 22:00 o 22:30 horas

Luego de su presentación en el Vive Latino, Babasónicos ofrecerá un concierto en uno de los recintos más emblemáticos de la CDMX.

Babasónicos prepara un concierto especial en el Auditorio Nacional para sus fans mexicanos.

El concierto de Babasónicos promete ser una noche llena de música y energía con lo mejor de su gran repertorio.

Cabe destacar que Babasónicos agotó las entradas para su concierto en el Auditorio Nacional .

Babasónicos (Maestro Bergstrom )

Telonero para el concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional

Por el momento, se desconoce si habrá telonero en el concierto de Babasónicos en el Auditorio Nacional.

El concierto de Babasónicos será una oportunidad para revivir los grandes éxitos de la agrupación argentina y disfrutar de su estilo musical.

Se espera que en el concierto de Babasónicos del Auditorio Nacional haya sorpresas e invitados especiales.