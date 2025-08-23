El Estadio GNP Seguros recibe a la boyband surcoreana ATEEZ en concierto este sábado 23 de agosto.

Así que prepárate pues te tenemos el horario y hora en la que termina el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros.

Horario y hora en la que termina el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros del 23 de agosto

ATEEZ llega a México con concierto único en el Estadio GNP Seguros este sábado 23 de agosto por lo que para tu itinerario de llegada y hasta salida te tenemos el horario y la hora en la que termina el show en vivo de la boyband surcoreana:

Check In VIP: De las 3:00 pm a las 4:30 pm por la puerta 15

Soundcheck: 5:00 de la tarde

Vip Lounge 5:30 pm

Apertura de puertas generales: 5:30 de la tarde

Hora concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 27 temas en vivo

Duración: Se prevé 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 10:30 de la noche

Concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros: horario (OCESA)

ATEEZ llega este sábado 23 de agosto al Estadio GNP Seguros en concierto

Al fin la gira 2025 World Tour (In Your Fantasy) In North America de ATEEZ llega este sábado 23 de agosto al Estadio GNP Seguros en concierto que promete para todos los ATINYs.

Recuerda que el concierto de ATEEZ tendrá horarios especiales debido a los boletos VIP, así que preve tu llegado con tiempo.

Ateez (@ateez_official_)

Por lo que Estadio GNP Seguros es el recinto que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.