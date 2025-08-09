La cadena de salas de cine Cinemex consiente a las E.L.F (Everlasting Friends) con el concierto en vivo de Super Junior Super Show 10 por su 20 aniversario.

Por lo que ya les tenemos todos los detalles de precio de boletos, cuándo ver y preventa del concierto en vivo de Super Junior Super Show 10 en Cinemex.

Precio de boletos, cuándo ver y preventa para el concierto en vivo de Super Junior Super Show 10 en Cinemex

Si pensabas que no llegaría el concierto en vivo de Super Junior Super Show 10, la cadena Cinemex lo tendrá en exclusiva para sus fans, así que si no te quiere perder del arranque de la gira por el 20 aniversario de la boyband del k-pop SUJU te tenemos el precio de boletos, cuándo ver y la preventa:

Fecha: 22 de agosto 2025

Preventa de boletos: 11 de agosto 2025 a partir de las 11:00 de la mañana

Precio de boletos: Se revelan en la preventa

Horario y sedes: Se revelan en la preventa

Acá te estaremos actualizando los detalles de precios, sedes y horario para confirmar si será durante la madrugada o con horas de desfase para la comodidad de los fans en nuestros país del concierto en vivo de Super Junior Super Show 10 en Cinemex.

¡No te lo pierdas! Podrás ver el Super Show 10 en vivo. Acompaña a Super Junior este 22 de agosto en Cinemex. 🎤 pic.twitter.com/ETNKsvwQVG — Cinemex (@Cinemex) August 9, 2025

¿Qué es Super Junior Super Show 10, el concierto en vivo con transmisión en Cinemex?

Super Junior Super Show 10 es el concierto en vivo con transmisión en Cinemex, mismo que se trata del arranque de la gira de la boyband del k-pop por su 20 aniversario.

Concierto de Super Junior Super Show 10 que será e n desde el KSPO Dome en Seúl, Corea y que marca el regreso a las escenarios por completo de Heechul de 42 años, tras el accidente que lo ha mantenido de manera intermitente en la agrupación, junto a:

Leeteuk de 42 años

Yesung de 40 años

Shindong de 39 años

Eunhyuk de 39 años

Donghae de 38 años

Siwon de 39 años

Ryeowook de 38 años

Kyuhyun de 37 años

Por lo que el Super Show 10 promete ser un concierto inolvidable de Super Junior, mismo que será de alta duración según datos locales de las transmisiones con 3:30 horas.