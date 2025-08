Park Bo-gum: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo será fan meeting en México

El actor protagonista del k-drama Si la vida te da mandarinas, el surcoreano Park Bo-gum de 32 años de edad, confirma fan meeting en México.

Así que si no te quieres perder de ver a uno de los actores coreanos del momento, presta atención que tenemos el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo será fan meeting en México Park Bo-gum.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el fan meeting de Park Bo-gum en México

El actor coreano y sensación del momento, Park Bo-gum llega a México con fan meeting para suerte de su seguidores, a continuación todo los detalles desde precio de boletos, fecha de preventa y cuándo será para que no te lo pierdas:

17 de septiembre 2025 en la Arena Monterrey de Monterrey, Nuevo León

19 de septiembre 2025 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Preventa de boletos: Sin revelarse aún

Precio de boletos: Sin precios revelados

PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]



MONTERREY / SEP 17 ARENA MONTERREY

MEXICO CITY / SEP 19 AUDITORIO NACIONAL

SAO PAULO / SEP 21 VIBRA SP

SANTIAGO / SEP 24 TEATRO CAUPOLICÁN



For more information regarding LATAM tour [ Ticket costs, benefts, map sections, sales… pic.twitter.com/SWsmNWW5ru — Ninshi Entertainment (@ninshi_ent) August 5, 2025

Be With You trae de regreso a Park Bo-gum con fan meeting a México

El actor surcoreano Park Bo-gum regresa a México con su fan meeting Be With You 2025, que promete ser el evento con sus seguidores en nuestro país.

Por ahora los detalles de precios y paquetes VIP no se han revelado para la fan meeting Be With You 2025 de Park Bo-gum.

Sin embargo, entre insider, se dice que la venta de boletos para la fan meeting Be With You 2025 de Park Bo-gum en la CDMX estará a cargo de Ticketmaster.

Mientras que los boletos para la fan meeting Be With You 2025 de Park Bo-gum en Monterrey será por Superboletos

Con ello, se espera que la fan meeting Be With You 2025 de Park Bo-gum incluya para sus seguidores:

Hi-bye session

Artículos autografiados

Fotos

Canciones

Park Bo-gum: Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo será fan meeting en México (Park Bo-gum)

Así como se dice que el precio de boletos para ver a Park Bo-gum en México podrán estar entre mil 690 y 6 mil 990 pesos.

Así que atentos, que acá te estaremos actualizando todos los detalles para que no pierdas de Park Bo-gum en México.