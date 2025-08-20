La agenda de conciertos suma un festival más para los fans de la ola coreana con KPOP X FEST México 2025.

Así que presta atención que te tenemos los detalles de KPOP X FEST México 2025 con el precio de boletos, fecha de preventa, registro, artistas confirmados y cuándo será el festival.

K-popers prepárense pues el festival KPOP X FEST México 2025 llega a la CDMX, a continuación todo sobre el precio de boletos, fecha de preventa, artistas confirmados y cuándo será:

  1. Fecha: Sábado 8 de noviembre 2025
  2. Sede: Por confirmarse
  3. Hora: Sin horario por el momento
  4. Preventa: Sin fecha aún
  5. Boletera: Boletia
  6. Artistas confirmados:
  • EVVNE
  • X:IN
  • ALL(H)OURS
  • BALMING TIGER
  • YOUNG POSSE

Acá te estaremos actualizando los detalles restantes para que disfrutes de la música en concierto en el KPOP X FEST México 2025.

¿Cómo registrarse para la preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025?

Para ser parte de la preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025 tendrás que registrarte.

Registro de preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025 que podrás hacer siguiendo estos sencillos pasos:

  • Entra al sitio web https://www.kpopxfest.com/
  • Desliza hacía abajo del portal para encontrarás el registro para la preventa
  • Llena el formulario (nombre y correo)
  • Elige la opción “Alerta activada”
  • Da click en “Quiero estar en la lista”

Y con ello, los K-popers ya estarán registrados para la preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025 donde a través de sus correos se les dará más detalles.

KPOP X FEST México 2025 contará con Meet & Greet para los fans

Además de la música de los artistas confirmados en el festival KPOP X FEST México 2025 la experiencia irá más allá.

Ya que el festival KPOP X FEST México 2025 contará con Meet & Greet para los fans con sus artistas.

La compra de de la experiencia VIP del Meet & Greet en el festival KPOP X FEST México 2025 estará disponible en la preventa de boletos, así que mantente atento para los detalles.

Asimismo, la experiencia VIP del Meet & Greet en el festival KPOP X FEST México 2025 incluye:

  • Experiencia exclusiva: 15 minutos de encuentro con el grupo
  • Saludo hi‑touch
  • Foto grupal (5 fans + artista que elijas).
  • Foto grupal: fotografía profesional que recibirás digitalmente tras el evento.
  • Póster firmado: póster especial del festival firmado por todos los integrantes del grupo que escogiste al momento de comprar tu entrada.
  • Ingreso prioritario: acceso anticipado al recinto para evitar colas.