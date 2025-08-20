La agenda de conciertos suma un festival más para los fans de la ola coreana con KPOP X FEST México 2025.

Así que presta atención que te tenemos los detalles de KPOP X FEST México 2025 con el precio de boletos, fecha de preventa, registro, artistas confirmados y cuándo será el festival.

Fecha: Sábado 8 de noviembre 2025 Sede: Por confirmarse Hora: Sin horario por el momento Preventa: Sin fecha aún Boletera: Boletia Artistas confirmados:

EVVNE

X:IN

ALL(H)OURS

BALMING TIGER

YOUNG POSSE

Acá te estaremos actualizando los detalles restantes para que disfrutes de la música en concierto en el KPOP X FEST México 2025.

¿Cómo registrarse para la preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025?

Para ser parte de la preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025 tendrás que registrarte.

Registro de preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025 que podrás hacer siguiendo estos sencillos pasos:

Entra al sitio web https://www.kpopxfest.com/

Desliza hacía abajo del portal para encontrarás el registro para la preventa

Llena el formulario (nombre y correo)

Elige la opción “Alerta activada”

Da click en “Quiero estar en la lista”

Y con ello, los K-popers ya estarán registrados para la preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025 donde a través de sus correos se les dará más detalles.

KPOP X FEST México 2025 contará con Meet & Greet para los fans

Además de la música de los artistas confirmados en el festival KPOP X FEST México 2025 la experiencia irá más allá.

Ya que el festival KPOP X FEST México 2025 contará con Meet & Greet para los fans con sus artistas.

La compra de de la experiencia VIP del Meet & Greet en el festival KPOP X FEST México 2025 estará disponible en la preventa de boletos, así que mantente atento para los detalles.

Asimismo, la experiencia VIP del Meet & Greet en el festival KPOP X FEST México 2025 incluye: