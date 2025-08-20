La agenda de conciertos suma un festival más para los fans de la ola coreana con KPOP X FEST México 2025.
Así que presta atención que te tenemos los detalles de KPOP X FEST México 2025 con el precio de boletos, fecha de preventa, registro, artistas confirmados y cuándo será el festival.
Precio de boletos, fecha de preventa, registro, artistas confirmados y cuándo será el festival KPOP X FEST México 2025.
K-popers prepárense pues el festival KPOP X FEST México 2025 llega a la CDMX, a continuación todo sobre el precio de boletos, fecha de preventa, artistas confirmados y cuándo será:
- Fecha: Sábado 8 de noviembre 2025
- Sede: Por confirmarse
- Hora: Sin horario por el momento
- Preventa: Sin fecha aún
- Boletera: Boletia
- Artistas confirmados:
- EVVNE
- X:IN
- ALL(H)OURS
- BALMING TIGER
- YOUNG POSSE
Acá te estaremos actualizando los detalles restantes para que disfrutes de la música en concierto en el KPOP X FEST México 2025.
¿Cómo registrarse para la preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025?
Para ser parte de la preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025 tendrás que registrarte.
Registro de preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025 que podrás hacer siguiendo estos sencillos pasos:
- Entra al sitio web https://www.kpopxfest.com/
- Desliza hacía abajo del portal para encontrarás el registro para la preventa
- Llena el formulario (nombre y correo)
- Elige la opción “Alerta activada”
- Da click en “Quiero estar en la lista”
Y con ello, los K-popers ya estarán registrados para la preventa de boletos del festival KPOP X FEST México 2025 donde a través de sus correos se les dará más detalles.
KPOP X FEST México 2025 contará con Meet & Greet para los fans
Además de la música de los artistas confirmados en el festival KPOP X FEST México 2025 la experiencia irá más allá.
Ya que el festival KPOP X FEST México 2025 contará con Meet & Greet para los fans con sus artistas.
La compra de de la experiencia VIP del Meet & Greet en el festival KPOP X FEST México 2025 estará disponible en la preventa de boletos, así que mantente atento para los detalles.
Asimismo, la experiencia VIP del Meet & Greet en el festival KPOP X FEST México 2025 incluye:
- Experiencia exclusiva: 15 minutos de encuentro con el grupo
- Saludo hi‑touch
- Foto grupal (5 fans + artista que elijas).
- Foto grupal: fotografía profesional que recibirás digitalmente tras el evento.
- Póster firmado: póster especial del festival firmado por todos los integrantes del grupo que escogiste al momento de comprar tu entrada.
- Ingreso prioritario: acceso anticipado al recinto para evitar colas.