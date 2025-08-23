La boyband surcoreana ATEEZ regresa en concierto este sábado 23 de agosto al Estadio GNP Seguros.
Así que ATINYs presten atención que les traemos el setlist de canciones, horario y telonero para el concierto ATEEZ en Estadio GNP Seguros y no te pierdas de ningún momento.
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros del 23 de agosto
La gira 2025 World Tour (In Your Fantasy) In North America de ATEEZ llega este sábado 23 de agosto al Estadio GNP Seguros en concierto, a continuación te dejamos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero:
- Check In VIP: De las 3:00 pm a las 4:30 pm por la puerta 15
- Soundcheck: 5:00 de la tarde
- Vip Lounge 5:30 pm
- Apertura de puertas generales: 5:30 de la tarde
- Hora concierto: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 27 temas en vivo
Estos serían los temas en el setlist de canciones el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros del 23 de agosto
Se espera que los temas en el setlist de canciones para el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros del 23 de agosto sean los siguientes:
- BOUNCY
- Fireworks (I’m The One)
- Blind
- Man on Fire
- Slide to me
- Skin
- WE KNOW
- Legacy
- Guerrilla
- Sagittarius
- To be your light
- Turbulence
- Lemon Drop
- Shaboom
- Creep
- Outlaw
- NO1
- ROAR
- WORK
- Ice on My Teeth
- In Your Fantasy
- Castle (VCR)
- Say My Name / THANXX / TO THE BEAT / Good Lil Boy / Crazy Form
- Now this house ain’t a home
- Enough
- FIN : WILL
- The Real
Estos son los objetos permitidos y no para el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros
Si vas al concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros asegúrate de no llevar de más, pues ya te tenemos la lista de los objetos permitidos y no:
Objetos permitidos en el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros
- Lightsticks
- Binoculares Sin Láser
- Banners (33X13Cm)
- Maquillaje en polvo
- Pickets
- Freebies (No dulces)
- Sombreros / Gorras
- Lentes
- Cámaras no profesionales
- Tapones para oídos
- Banderas Sin Asta (Máximo 30 X 50 Cm)
- Medicamentos con receta
- Peluche estilo Key Ring
- Bolsas transparente / Cangureras
Objetos no permitidos en el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros
- Cámaras Profesionales (Incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)
- No ropa, disfraces artículos que puedan obstaculizar
- No cigarrillos o cajetillas
- Abiertas O Cerradas, No Vapes, No Equipo Profesional De
- Grabación De Video O Audio
- No Encendedores
- No comidas o bebidas
- No Luces ni baterías (sólo para celulares)
- No paraguas
- No drogas o sustancias ilegales
- No dispositivos electrónicos Grandes
- No rayos láser y luces químicas
- No medicamentos de venta libre
- No drones
- No cadenas largas o joyería con picos
- No aerosoles
- No mochilas
- No armas