La boyband surcoreana ATEEZ regresa en concierto este sábado 23 de agosto al Estadio GNP Seguros.

Así que ATINYs presten atención que les traemos el setlist de canciones, horario y telonero para el concierto ATEEZ en Estadio GNP Seguros y no te pierdas de ningún momento.

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros del 23 de agosto

La gira 2025 World Tour (In Your Fantasy) In North America de ATEEZ llega este sábado 23 de agosto al Estadio GNP Seguros en concierto, a continuación te dejamos todos los detalles de setlist de canciones, horario y telonero:

Check In VIP: De las 3:00 pm a las 4:30 pm por la puerta 15

Soundcheck: 5:00 de la tarde

Vip Lounge 5:30 pm

Apertura de puertas generales: 5:30 de la tarde

Hora concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 27 temas en vivo

Concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros: horario (OCESA)

Estos serían los temas en el setlist de canciones el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros del 23 de agosto

Se espera que los temas en el setlist de canciones para el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros del 23 de agosto sean los siguientes:

BOUNCY Fireworks (I’m The One) Blind Man on Fire Slide to me Skin WE KNOW Legacy Guerrilla Sagittarius To be your light Turbulence Lemon Drop Shaboom Creep Outlaw NO1 ROAR WORK Ice on My Teeth In Your Fantasy Castle (VCR) Say My Name / THANXX / TO THE BEAT / Good Lil Boy / Crazy Form Now this house ain’t a home Enough FIN : WILL The Real

Estos son los objetos permitidos y no para el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros

Si vas al concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros asegúrate de no llevar de más, pues ya te tenemos la lista de los objetos permitidos y no:

Objetos permitidos en el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros

Lightsticks

Binoculares Sin Láser

Banners (33X13Cm)

Maquillaje en polvo

Pickets

Freebies (No dulces)

Sombreros / Gorras

Lentes

Cámaras no profesionales

Tapones para oídos

Banderas Sin Asta (Máximo 30 X 50 Cm)

Medicamentos con receta

Peluche estilo Key Ring

Bolsas transparente / Cangureras

Objetos no permitidos en el concierto de ATEEZ en Estadio GNP Seguros

Cámaras Profesionales (Incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

No ropa, disfraces artículos que puedan obstaculizar

No cigarrillos o cajetillas

Abiertas O Cerradas, No Vapes, No Equipo Profesional De

Grabación De Video O Audio

No Encendedores

No comidas o bebidas

No Luces ni baterías (sólo para celulares)

No paraguas

No drogas o sustancias ilegales

No dispositivos electrónicos Grandes

No rayos láser y luces químicas

No medicamentos de venta libre

No drones

No cadenas largas o joyería con picos

No aerosoles

No mochilas

No armas