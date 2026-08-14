Los conciertos de Paty Cantú en La Maraka representan una celebración especial por sus 20 años de trayectoria artística, diseñados bajo un formato de residencia musical con noches íntimas y únicas.

Si ya tienes listos tus boletos, te dejamos los detalles de los horarios de los conciertos de Paty Cantú:

Fechas: 14 y 15 de agosto de 2026

Apertura de puertas: 8:00 de la noche

Hora del concierto: 9:30 de la noche

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:30 de la noche

Concierto de Paty Cantú en La Maraka (@patycantu / Instagram )

Paty Cantú cerrará su residencia en La Maraka con dos conciertos únicos el 14 y 15 de agosto

Respecto a sus presentaciones en La Maraka, Paty Cantú ha expresado que estos conciertos son una celebración de sus 20 años de trayectoria y una oportunidad para acercarse a su público desde un formato íntimo.

Paty Cantú ha enfatizado que cada noche tendrá una personalidad propia y un repertorio distinto para que la experiencia sea “irrepetible”, por lo que habrá invitados especiales sorpresa durante las funciones.

A diferencia de los festivales multitudinarios, la cantante disfruta de la cercanía de La Maraka porque le permite establecer una conversación más profunda con sus fans e incluso complacer peticiones musicales en el momento.

¿Cómo llegar a La Maraka para los conciertos de Paty Cantú del 14 y 15 de agosto?

Para todos los que quieran acudir al concierto de Paty Cantú, deben recordar que La Maraka es un recinto ubicado en Calle Mitla 410, Narvarte Poniente de la alcaldía Benito Juárez.

En caso de que estés pensando llegar a La Maraka en Metro, la estación más cercana es Eugenia de la línea 3; debes de salir y caminar 11 minutos aproximadamente por Eje 5 Sur.

Si llegarás en coche, toma en cuenta que La Maraka cuenta con estacionamiento con un costo extra, pero te recomendamos llegar temprano, ya que debido a la disponibilidad podrías no encontrar un lugar.