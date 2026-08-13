Arcángel dará dos conciertos en CDMX como parte de su gira La 8va Maravilla World Tour desde el Palacio de los Deportes.

Las citas con los fans son este jueves 13 y viernes 14 de agosto de 2026. Estos son los horarios y detalles confirmados para ambas fechas:

Apertura de puertas: aproximadamente a las 18:00 horas

Inicio: en punto de las 20:00 horas

Duración: concierto de 2 horas

Término: alrededor de las 22:00 horas

Setlist de Arcángel para el concierto del Palacio de los Deportes

Arcángel estará celebrando 20 años de carrera en CDMX junto a sus fans, por lo que el concierto en Palacio de los Deportes promete un setlist con éxitos como:

Pa’ que la pases bien

Ganas de ti

Enamorado de ti

Aparentemente

Regálame una noche

Bonita

Mi fanática

Panamiur

Agresivo

Por amar a ciegas

Flow violento

Contigo quiero amores

Me prefieres a mí

Hace mucho tiempo

Llegamos a la disco

Si se da

Travesuras (Remix)

Camuflaje

Diles

Flow cabrón

Tú no vive así

Ya me acostumbré

La ocasión

Ahora dice

Sigues con él

La Jumpa

Telonero e invitados especiales en concierto de Arcángel en CDMX

Hasta el momento, Arcángel no ha confirmado de manera oficial a un telonero para sus conciertos en el Palacio de los Deportes.

Si bien el artista cuenta con una amplia trayectoria musical y múltiples colaboraciones, se desconoce si estará acompañado sobre el escenario.

Los fans deben seguir atentos a las redes oficiales de Arcángel y de los organizadores para enterarse de cualquier información adicional previo a los conciertos.