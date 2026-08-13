Arcángel dará dos conciertos en CDMX como parte de su gira La 8va Maravilla World Tour desde el Palacio de los Deportes.
Las citas con los fans son este jueves 13 y viernes 14 de agosto de 2026. Estos son los horarios y detalles confirmados para ambas fechas:
- Apertura de puertas: aproximadamente a las 18:00 horas
- Inicio: en punto de las 20:00 horas
- Duración: concierto de 2 horas
- Término: alrededor de las 22:00 horas
Setlist de Arcángel para el concierto del Palacio de los Deportes
Arcángel estará celebrando 20 años de carrera en CDMX junto a sus fans, por lo que el concierto en Palacio de los Deportes promete un setlist con éxitos como:
- Pa’ que la pases bien
- Ganas de ti
- Enamorado de ti
- Aparentemente
- Regálame una noche
- Bonita
- Mi fanática
- Panamiur
- Agresivo
- Por amar a ciegas
- Flow violento
- Contigo quiero amores
- Me prefieres a mí
- Hace mucho tiempo
- Llegamos a la disco
- Si se da
- Travesuras (Remix)
- Camuflaje
- Diles
- Flow cabrón
- Tú no vive así
- Ya me acostumbré
- La ocasión
- Ahora dice
- Sigues con él
- La Jumpa
Telonero e invitados especiales en concierto de Arcángel en CDMX
Hasta el momento, Arcángel no ha confirmado de manera oficial a un telonero para sus conciertos en el Palacio de los Deportes.
Si bien el artista cuenta con una amplia trayectoria musical y múltiples colaboraciones, se desconoce si estará acompañado sobre el escenario.
Los fans deben seguir atentos a las redes oficiales de Arcángel y de los organizadores para enterarse de cualquier información adicional previo a los conciertos.