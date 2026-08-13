Estos jueves 13 y viernes 14 de agosto, Arcángel presentará conciertos en CDMX como parte de su gira La 8va Maravilla World Tour.

Las presentaciones de Arcángel en Ciudad de México forman parte de la celebración por sus 20 años de trayectoria musical y de su actual gira mundial.

Horarios de los conciertos de Arcángel en Palacio de los Deportes

Para ambas fechas, Arcángel hará un repaso por sus 20 años de trayectoria musical. Aquí te damos los horarios del evento en Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: aproximadamente a las 18:00 horas

Inicio: en punto de las 20:00 horas

Duración: concierto de 2 horas

Término: alrededor de las 22:00 horas

Arcángel (Instagram | @arcangel)

Las presentaciones de Arcángel en Ciudad de México forman parte del espectáculo La 8va Maravilla, su nuevo álbum de estudio, y busca reunir distintas etapas de la carrera del cantante puertorriqueño.

La propuesta está dirigida tanto para seguidores del reggaetón de la vieja escuela, como a quienes han acompañado la evolución de Arcángel hacia el trap.

La gira también representa un momento relevante para el artista, quien recibió el reconocimiento de Ícono Urbano durante la más reciente edición de Premio Lo Nuestro.

De acuerdo con el concepto del espectáculo, el repertorio recorre canciones representativas de sus primeros años y producciones de su etapa más reciente.