Durante la tarde del viernes 14 de agosto, clientes de BBVA México reportaron fallas en varios servicios del banco, especialmente al momento de realizar transferencias.

Según datos en tiempo real de Downdetector, la mayoría de las fallas fueron reportadas a las 15:31 horas en los siguientes tres rubros:

50% Transferencias

26% App

24% Banca en línea

Hasta el momento, BBVA no ha dado un comunicado oficial sobre las fallas y afirma que las transferencias podrían demorar hasta 24 horas en reflejarse.

¿Se cayó BBVA?

¿Se cayó BBVA? Usuarios reportan fallas en transferencias

En redes sociales, usuarios de BBVA han reportado fallas al querer realizar transferencias, iniciar sesión en la aplicación o al realizar operaciones desde la banca en línea.

En su mayoría, las fallas afectaron a los usuarios de los siguientes estados, según los reportes:

Ciudad de México

Estado de México

Querétaro

Jalisco

Nuevo León

Decenas de usuarios en X comentan que sus transferencias han tardado horas en reflejarse y, en algunos casos, el dinero ni siquiera ha podido llegar a la cuenta de destino.

¿Se cayó BBVA?

BBVA México no se ha posicionado por las fallas de hoy 14 de agosto

Hasta el momento, BBVA México no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de las fallas registradas hoy 14 de agosto de 2026.

En redes sociales, la cuenta oficial del banco solo se limita a responder que las transferencias interbancarias se pueden reflejar de inmediato o en un lapso de 4 horas y media a 24 horas hábiles.

“Las transferencias interbancarias se pueden reflejar de inmediato o en un lapso de 4 horas y media a 24 horas hábiles, hay que esperar este lapso para ver la operación reflejada”. BBVA México

BBVA no se ha posicionado por las fallas de hoy 14 de agosto (Captura de pantalla )

¿Qué hacer si no se refleja mi transacción de BBVA?

BBVA sugiere esperar a que las transacciones se normalicen en las próximas 24 horas.

Si tienes más dudas, puedes contactar directamente al banco por los siguientes medios: