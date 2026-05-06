Habrá concierto de los Babasónicos en el Palacio de los Deportes. Acá el precio de boletos, fecha y preventa.

Ocesa anunció que la icónica banda argentina Babasónicos regresa a México para dar un concierto especial.

Precio de boletos para el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes

Por el momento, no se ha revelado el precio de los boletos para el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes.

Sin embargo, se espera que el costo de las entradas vaya de los 850 a los 4 mil pesos.

Todo dependerá de la zona que se elija del Palacio de los Deportes.

Babasónicos (@babasonicos / Instagram )

Fecha del concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes

La fecha y horario del concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes, ya fue confirmado:

Fecha: miércoles 25 de noviembre 2026

Horario: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Babasónicos (Especial)

Preventa de boletos para el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para el concierto de Babasónicos en el Palacio de los Deportes será vía Ticketmaster en estas fechas:

Venta Beyond: jueves 7 de mayo a las 9:00 de la mañana

Preventa Priority: viernes 8 de mayo a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: lunes 11 de mayo a las 11:00 de la mañana

Venta General: martes 12 de mayo a las 11:00 de la mañana

Clientes Banamex podrán diferir sus boletos en hasta 3 meses sin intereses, a partir de compras de 3 mil pesos.