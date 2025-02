Este 20 de febrero, Kurt Cobain estaría cumpliendo 58 años de edad, es por eso que te dejamos estas 13 canciones de Nirvana para celebrarlo.

Estas son las 13 canciones poco conocidas de Nirvana para celebrar el cumpleaños de Kurt Cobain

Pues si bien es verdad que Nirvana tiene muchas canciones increíbles y populares, también existen varias que son poco conocidas, pero que dentro del los fans de Nirvana son también celebradas:

“Sappy”

Esta canción de Nirvana también es conocida como ‘Verse Chorus Verse’, y para muchos fans de Nirvana, encapsula la esencia de la banda.

“Blandest”

La canción Blandest no fue incluida en ninguno de los álbumes de Nirvana, por lo que es poco conocida, pero su letra y melodía reflejan una relación amorosa marcada por la insatisfacción y monotonía

“Token Eastern Song”

En el caso de Token Easter Song, es otra de las rarezas de Nirvana y solo conocida por los fans de corazón, en donde algunos sugieren que aborda temas de alineación, búsqueda de la identidad o incluso una crítica a la apropiación cultural.

“Old Age”

Old Age es una canción que explora la melancolía y la ansiedad que ocurre con el envejecimiento y el paso del tiempo, también dando una sensación de desesperación y resignación.

“The Man Who Sold the World” (cover de David Bowie)

Esta canción fue compuesta originalmente por David Bowie en 1970 y aborda temas sobre identidad y autoconfrontación.

Esta versión de Nirvana, salió en el álbum MTV Unplugged New York en 1993 quien aportó su estilo distintivo de Kurt Cobain y la reintrodujo a una nueva generación.

“Where Did You Sleep Last Night” (cover de Lead Belly)

Esta canción también es conocida como “In the Pines’ que fue compuesta en la década de 1870 y popularizada por el músico Lead Belly en 1940.

La letra narra una historia de traición y pérdida reflejando un tono sombrío y melancólico distintivos de Nirvana.

Esta versión fue interpretada por la banda estadounidense durante su presentación en el MTV Unplugged in New York en donde se destaca la intensidad vocal de Kurt Cobain.

“Lake of Fire”

La canción de Lake Of Fire es una original de la banda Meat Puppets y que Nirvana hizo cover para su MTV Unplugged en New York.

Aborda temas sobre condenación y cuestiona el destino después de la muerte; la interpretación de Nirvana con su estilo grunge la convirtió una de las favoritas de los fans.

“I Hate Myself and Want to Die”

La canción ay Have Myself And I Want to Die, fue escrita por Kurt Cobain y lanzada por primera vez en noviembre de 1993, en su álbum recopilatorio de The Beavis and Butt-Head Expirience.

Desde su título, la canción se interpreta como una expresión de desesperanza y autodesprecio, aunque en varias entrevistas Kurt Cobain mencionó que era una broma sarcástica.

La letra de esta canción poco conocida de Nirvana, aborda temas de insatisfacción personal y síntomas físicos.

“Beeswax”

Otra de las canciones poco conocidas de Nirvana pero que a los fans les encanta escuchar, es Beeswax.

Esta canción fue grabada en enero de 1988 y lanzada en el álbum Kill Rock Stars en 1991.

Posteriormente se colocó en Incenticide en 1992 y su letra es conocida por ser abstracta y libres de interpretación.

Algunos sugieren que aborda temas sobre sexualidad, confusión y expectativas sociales.

“D7”

Si bien no es original de Nirvana, fue un cover de The Wispers que captura el espíritu punk que influyó a Kurt Cobain.

“You Know You’re Right”

Esta fue la última canción grabada de Nirvana, y se destaca por estar llena de fuerza y de angustia.

“Breed”

Esta canción de Nirvana para homenajear a Kurt Cobain en su cumpleaños, destaca el género grunge, y es uno de los temas más potentes del álbum Nevermind.