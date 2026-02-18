Ex policía de Seattle reabre polémica sobre la muerte de Kurt Cobain, pues asegura que hay inconsistencias en la evidencia: “fue un montaje”.

Neil Low, ex policía del Departamento de policía de Seattle, reveló al Daily Mail que tuvo acceso al expediente de la muerte de Kurt Cobain y algo “no cuadra”.

Ex policía reabre teoría sobre la muerte de Kurt Cobain

Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994 y fue encontrado tres días después en el invernadero de su casa en Seattle; la policía declaró la muerte como suicidio.

En 2005, Neil Low fue el encargado de auditar el expediente de la muerte de Kurt Cobain y afirma que la escena del crimen no cuadra con un suicidio.

Neil Low inició su testimonio mencionando que no creía que Kurt Cobain se suicidara y que había varias anomalías en la evidencia de sangre y la violencia con la que se utilizó el arma.

Kurt Cobain (Especial )

Kurt Cobain fue encontrado con un disparo en la cabeza, una carta cerca de su cuerpo, una nota de la compra del arma en su bolsillo y su kit de heroína.

Sin embargo, un reciente estudio forense reveló que Kurt Cobain tenía tres veces más de la dosis letal de heroína, por lo que no sería posible que él se disparara.

Neil Low expresó que las manos de Kurt Cobain no estaban salpicadas de sangre, algo muy inusual para una herida de escopeta autoinfligida.

¿Se podría esclarecer la muerte de Kurt Cobain? Esto cree un experto

Neil Low trabajó por más de 50 años en la policía se Seattle, por lo que su experiencia en casos como los de Kurt Cobain lo llevan a pensar que sí se puede esclarecer su muerte.

Fotografías de las manos y pecho del cuerpo de Kurt Cobain pueden ayudar a aclarar el patrón de sangre e indicar si la escena fue alterada tras la muerte del cantante.

La investigadora Michelle Willikins inició unja investigación forense independiente del caso de Kurt Cobain.

Al igual que Neil Low, llegó a la conclusión de había inconsistencias en la muerte de Kurt Cobain como la ausencia de sangre en su manos.

Neil Low menciona que la policía determinó de inmediato que la muerte de Kurt Cobain había sido un suicidio y no trató la escena como un posible homicidio.