¿Qué decía la carta de suicidio de Kurt Cobain?

Kurt Cobain formó parte del ‘Club de los 27′ tras quitarse la vida el 5 de abril de 1994. Cuando encontraron su cuerpo hallaron una carta donde hablaba de los problemas que estaba atravesando y se despedía.

El vocalista de ‘Nirvana’ se suicidó en un invernadero que estaba en su casa en Seattle, tras consumir drogas se disparó en la cabeza con una escopeta Remington calibre 20.

Cuando encontraron su cuerpo hallaron dos gafas de sol, cigarros y una nota de suicidio que ha provocado especulaciones y hasta conspiraciones.

Sus fans comenzaron a crear historias alrededor del la muerte de Kurt Cobain, como que la carta que hallaron no era de suicidio, más bien era el borrador que le enviaría a su banda para terminar con ‘Nirvana’.

Una teoría de conspiración menciona que Kurt Cobain solo habría escrito una parte de la carta y el resto fue falsificada por su esposa Courtney Love.

¿Kurt Cobain ya había intentado suicidarse?

Un mes antes de su muerte, Kurt Cobain había tomado una sobredosis de Rohipnol y champán en una habitación de hotel de Roma.

Había consumido cerca de 50 pastillas y dejó una nota , se pensó que esta situación había sido una accidente, pero todo indica que había sido un intento de suicidio.

Esta información fue revelada por el manager de Courtney Love, Janet Billing, quien dijo que hallaron una nota de suicidio, pero que Kurt Cobain había insistido que no era cierto.

Los últimos días de Kurt Cobain los pasó en un centro de rehabilitación hasta que se escapó, posteriormente se fue a Seattle y se encerró en un invernadero que estaba detrás de su casa.

Kurt Cobain (AFP)

¿Qué decía la nota de suicidio de Kurt Cobain?

Cuando hallaron el cuerpo del líder de ‘Nirvana’ encontraron una carta de suicidio dedicada a su amigo imaginario de la infancia ‘Boddah’.

Estaba escrita con tinta roja y tenía algunas palabras tachadas. Hallaron el cuerpo de Kurt Cobain tres días después de su muerte y revelaron que tenía grandes cantidades de heroína.

‘Boddah’ fue una creación de su mente quien lo ayudó atravesar grandes problemas de depresión y esto es lo que escribió.

“Hablando como estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado. Esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de los años”. Carta de Kurt Cobain

“Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock. Me siento increíblemente culpable”. Carta de Kurt Cobain

Kurt Cobain (Tomada de video.)

“Cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal y como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía que le encantaba que el público lo amase y adorase”. Carta de Kurt Cobain

Prosigue diciendo: “No los puedo engañar, a ninguno de ustedes. Simplemente no sería justo para mí. Simulando que estoy pasando el 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario”.

“(...) Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. (...) Solo hay bien en mí y pienso que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto que eso me hace sentirme jodidamente triste”.

Kurt Cobain y Courtney Love (Especial/Instagram)

Finaliza diciendo: “El típico piscis triste, sensible, insatisfecho, !Dios mío! ¿por qué no puedo disfrutar? ¡No lo sé! Tengo una mujer divina, llena de ambición y compresión, y una hija que me recuerda mucho como había sido yo”.

“Gracias a todos desde mi pozo en llamas, desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo, por sus cartas y su interés durante los últimos años (...) se me ha acabado la pasión y recordar que es mejor quemarse que apagarse”.

Kurt Cobain se despidió de Courtney Love y su hija Frances: “Estaré con ustedes. Por favor, sigue adelante, Courtney, por Frances. Por su vida, que será mucho más feliz sin mí. Las amo.