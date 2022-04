¿En qué año murió Kurt Cobain?

Kurt Cobain sigue siendo uno de los artistas más queridos dentro del mundo del rock. El icónico músico de la banda ‘Nirvana’, murió a la edad de 27 años, un día como hoy 5 de abril de 1994. Su voz sigue presente a la fecha.

El cantante Kurt Cobain formó parte de la banda de rock Nirvana, junto a Krist Novoselic y Dave Grohl.

El día de hoy se cumplen 28 años de la partida del músico Kurt Cobain, un icono del rock y a la fecha uno de los artistas más queridos. El músico fue encontrado muerto en su casa en Seattle, a causa de una herida auto infligida en la cabeza por una escopeta.

Kurt Cobain, sigue siendo recordado a la fecha. En la película de ‘The Batman’, suena una canción de Nirvana, llamada ‘Something in The Way’.

El compositor Kurt Cobain impregnó cierto aire de desesperanza y crudeza dentro de la canción que apareció en la película de ‘The Batman’.

“(Escribió ‘Something in the Way’) como si estuviera viviendo debajo del puente y estuviera muriendo de SIDA, si estuviera enfermo y no pudiera moverme y fuera una persona de la calle”

Michal Azerrad, biógrafo de Nirvana