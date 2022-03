Dave Grohl soñaba que Kurt Cobain estaba vivo y su muerte era sólo una broma

Kurt Cobain se colaba a los sueños de Dave Grohl, en donde al parecer el vocalista de Foo Fighters pensaba que la muerte del entonces vocalista de Nirvana era sólo una broma.

La carrera del legendario músico de rock Dave Grohl ha sido más que prolifera, pero en donde las tragedias también lo han marcado.

En donde la primera vez que Dave Grohl se enfrentaba al dolor de la muerte, fue cuando era baterista de la banda de grunge, Nirvada; en donde vio morir a Kurt Cobain, quien fuera su vocalista.

Ahora Dave Grohl vuelve a enfrentarse a otra muerte, la de Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters.

Ante esto en las conversaciones se ha vuelto a revivir la vez en que Dave Grohl dijo que soñaba que Kurt Cobain estaba vivo, pero ¿cómo es que fue esto?.

Según un tweet del periodista colombiano Alberto Marchena Jr. contó que Dave Grohl le dijo que soñaba que Kurt Cobain estaba vivo y su muerte era sólo una broma .

Dicha entrevista con Dave Grohl había sucedido el 31 de enero del 2015, día que el líder de los Foo Fighters le habló de su sueño que tenía con Kurt Cobain.

Pese a que no se dice más sobre los sueños de Dave Grohl con Kurt Cobain, no ha sido la única ocasión en que el vocalista de Foo Fighters habla de estos pensamientos.

Anteriormente, Dave Grohl reveló en una entrevista para Classic Rock que sigue teniendo muy presente a Kurt Cobain.

En donde, Dave Grohl contó sobre cómo se siente al soñar con su difunto compañero de Nirvana, Kurt Cobain, quién se quitó la vida en 1994.

Asegurando que luego de la muerte de Kurt Cobain, Dave Grohl dijo que no estaba seguro en volver a tocar.

Por lo que tomó la decisión de apagar los amplificadores, ya que se sentía muy perdido, pero en sueños se encontró con Kurt Cobain, algo que hizo cambiar.

“Los sueños siempre me dan una explosión inicial de alegría y felicidad, porque Kurt siempre está en ellos. Es como, ‘Oh, ¡sigue vivo!’. Nunca hay una explicación. Me encanta esa maravillosa sensación”.

Por lo que tras soñarlo vivo, Dave Grohl sintió que tenía que volver a tocar y grabar esas canciones que había compuesto él mismo.

Pese a esto que en parte ha sido un impulso que lo hizo seguir en la música, también los sueños de Dave Grohl en donde está vivo Kurt Cobain, han sido dolorosos.

“Sueño que hay una arena vacía esperándonos para tocar. Pero no me siento en casa y repaso ‘Smells Like Teen Spirit’ por mi cuenta. Es solo un recordatorio de que la persona responsable de esas hermosas canciones ya no está con nosotros. Es agridulce”.

Dave Grohl