Investigación forense lanza un nuevo informe sobre la muerte de Kurt Cobain y reaviva dudas sobre si realmente se suicidó.

Kurt Cobain murió a los 27 años el 5 de abril de 1994 en su casa en Seattle y su caso ha generado teorías conspirativas.

Autoridades determinaron que Kurt Cobain se había suicidado tras dispararse en la cabeza con una escopeta y dejar una nota.

Sin embargo, un grupo de investigadores forenses realizaron nuevos análisis y aseguran que hay elementos que indicaran que el músico fue asesinado.

La investigación fue liderada por Brian Burnett y Michelle Wilkins, quienes expusieron cerca de 10 inconsistencias en la investigación original por la muerte de Kurt Cobain.

La teoría explica que Kurt Cobain habría sido obligado a consumir heroína al punto que quedó incapacitado y luego le dispararon en la cabeza.

Aparentemente, la autopista de Kurt Cobain revela daños en cerebro e hígado, así como hipoxia en órganos, lo cual ocurre por una sobredosis prolongada y no por un disparo.

Estos detalles demostraría que Kurt Cobain no se suicidó

Michelle Wilkins y Brian Burnett explicaron que el lugar donde encontraron el cuerpo de Kurt Cobain estaba muy ordenado.

Incluso, encontraron el recibo de compra del arma en el bolsillo del cantante y los cartuchos en sus pies.

Los investigadores determinaron que estos detalles fueron un intento de reforzar la versión del suicidio.

Otros detalles que podrían el duda la causa de muerte de Kurt Cobain son:

La limpieza de la escena y del cuerpo de Kurt Cobain

Ausencia de sangre en la mano izquierda, con la cual Kurt Cobain se disparó

El kit de heroína del cantante estaba ordenado y junto al cuerpo

El peso de la escopeta

La posición de los cartuchos de la escopeta encontrados en la escena

La nota de suicidio parece que fue escrita por dos personas

Los científicos aseguran que Kurt Cobain estaba bajo el influjo de la heroína, por lo que no le habría sido posible acomodar sus cosas tan meticulosamente y menos sostener un arma con un peso de 3 kilos.