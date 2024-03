Yordi Rosado se queda con las ganas, fue uno de los afectados con la solicitud de visa en Canadá

Yordi Rosado tenía planeado viajar a Vancouver y pasar unos días memorables junto a sus amigos, pero autoridades correspondientes no se los permitieron ya que no cumple con los nuevos requisitos.

Así lo dio a conocer el conductor y presentador Yordi Rosado, mediante un video compartido en su cuenta de Instagram.

El objetivo del conductor de radio y presentador televisivo es ayudar a las personas que planean viajar a Canadá sin tener actualizada la eTA, así como derribar rumores y despejar dudas.

Yordi Rosado, de 52 años de edad, volaría a Vancouver la madrugada del 6 de marzo; sin embargo, su viaje se arruinó debido a los requisitos que hoy deben cumplir los mexicanos para trasladarse a Canadá.

Como te informamos en SDPnoticias, mexicanos que como Yordi Rosado, planeen viajar en avión hacia Canadá deberán solicitar una nueva autorización electrónica de viaje (eTA) y una visa de visitante.

Aunque el presentador televisivo cuenta con su pasaporte vigente e incluso con una visa Global Entry así como tiene su documentación en orden, no tiene actualizada la eTA.

Cabe mencionar que el entrevistador solicitó la Autorización Electrónica de Viaje el 28 de febrero un día antes de que entraran en vigor las nuevas reglas para poder ingresar a Canadá.

Debido a que sí quería viajar, se comunicó con la embajada, pero lamentablemente nadie le respondió por lo que decidió ir en busca de una solución.

Nadie lo recibió ya que no hizo cita. Aunque se enteró que existe un número y un correo que atiende solicitudes de personas que necesitan viajar con urgencia, esta información tampoco le sirvió porque no hubo respuesta.

Ante esto, gente le pidió no preocuparse ya que al contar con visa estadounidense, pasaporte y el eTA que solicitó este año, sí viajaría, pero no fue así.

Aeromexico, la aerolínea en la que viajaría le informó que ninguna persona podrá ir a Canadá si no cuenta con la eTA expedida a partir del 29 de febrero.

“Me lance al aeropuerto. Volaba en Aeromexico y la persona que me atendió me preguntó por mi eTA nueva. Le dije que no, lo intentó, pero el sistema no lo permitió, no lo autorizó”

Yordi Rosado